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Девушка 9 лет носила брекеты. Она показала, как изменилась её улыбка
Источник материала: СТВ
Девушка девять лет носила брекеты, чтобы выровнять свои зубы. Теперь она гордо улыбается, а люди шутят, что с такими зубами можно и зубную пасту рекламировать.
Пользовательница Reddit под ником ScoutMasterWes
ScoutMasterWes пояснила, почему потребовалось целых 9 лет. Первые 3 года девушке пытались выровнять зубы ещё до того, как выросли все. Однако результат оказался неудовлетворительным.
Когда ScoutMasterWes стала обладательницей полного комплекта зубов, ей надели брекеты. Однако девушка могла посещать врача возле дома только несколько раз в год, поскольку училась в колледже, а там услуги ортодонта обходились слишком дорого. Во время лечения ScoutMasterWes удалили некоторые зубы, чтобы освободить пространство в дёснах и подтянуть на свободное место другие.
Услышав историю девушки, пользователи ресурса отметили, что она проделала огромную работу. Комментаторы поздравили ScoutMasterWes с успехом и сказали, что теперь у неё прекрасная улыбка.
Ранее мы рассказывали о девушке, которая в детстве была «гадким утёнком».
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Девушка девять лет носила брекеты, чтобы выровнять свои зубы. Теперь она гордо улыбается, а люди шутят, что с такими зубами можно и зубную пасту рекламировать. ...
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