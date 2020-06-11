ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Девушка 9 лет носила брекеты. Она показала, как изменилась её улыбка

11.06.2020 17:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Девушка девять лет носила брекеты, чтобы выровнять свои зубы. Теперь она гордо улыбается, а люди шутят, что с такими зубами можно и зубную пасту рекламировать.

Пользовательница Reddit под ником ScoutMasterWes поделилась двумя фотографиями. На первой до ношения брекетов, на второй – после. Преобразование получилось настолько красивым, что комментаторы были удивлены.

ScoutMasterWes пояснила, почему потребовалось целых 9 лет. Первые 3 года девушке пытались выровнять зубы ещё до того, как выросли все. Однако результат оказался неудовлетворительным.

Девушка 9 лет носила брекеты. Она показала, как изменилась её улыбка
Фото: reddit.com/user/ScoutMasterWes 

Когда ScoutMasterWes стала обладательницей полного комплекта зубов, ей надели брекеты. Однако девушка могла посещать врача возле дома только несколько раз в год, поскольку училась в колледже, а там услуги ортодонта обходились слишком дорого. Во время лечения ScoutMasterWes удалили некоторые зубы, чтобы освободить пространство в дёснах и подтянуть на свободное место другие.

Услышав историю девушки, пользователи ресурса отметили, что она проделала огромную работу. Комментаторы поздравили ScoutMasterWes с успехом и сказали, что теперь у неё прекрасная улыбка.

Ранее мы рассказывали о девушке, которая в детстве была «гадким утёнком».

Но сейчас она выросла, и бывшие одноклассники кусают локти от зависти – здесь подробнее

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка девять лет носила брекеты, чтобы выровнять свои зубы. Теперь она гордо улыбается, а люди шутят, что с такими зубами можно и зубную пасту рекламировать. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
5 вещей в гардеробе, которые портят фигуру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика