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В Таиланде сильнейшая за последние 40 лет засуха. Производство сахарного тростника упало почти наполовину

11.06.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Таиланда. Таиландские фермеры страдают из-за сильнейшей за последние 40 лет засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом сезоне производство сахарного тростника упало более чем на 40 %, по сравнению с показателями 2019 года.

В Таиланде сильнейшая за последние 40 лет засуха. Производство сахарного тростника упало почти наполовину

В Таиланде сильнейшая за последние 40 лет засуха. Производство сахарного тростника упало почти наполовину

Стоит отметить, что Таиланд является вторым по величине экспортером сахара в мире после Бразилии. При этом, по прогнозам экспертов, в следующем сезоне производство тростника в стране продолжит снижаться.

В Таиланде сильнейшая за последние 40 лет засуха. Производство сахарного тростника упало почти наполовину

Правительство утвердило помощь в размере 319 миллионов долларов для около 300 тысяч фермеров, которые выращивают сахарный тростник и чья продукция пострадала от погодных условий.

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Новости Таиланда. Таиландские фермеры страдают из-за сильнейшей за последние 40 лет засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом сезоне производство...
 
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