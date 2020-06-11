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В Таиланде сильнейшая за последние 40 лет засуха. Производство сахарного тростника упало почти наполовину
Источник материала: СТВ
Новости Таиланда. Таиландские фермеры страдают из-за сильнейшей за последние 40 лет засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом сезоне производство сахарного тростника упало более чем на 40 %, по сравнению с показателями 2019 года.
Стоит отметить, что Таиланд является вторым по величине экспортером сахара в мире после Бразилии. При этом, по прогнозам экспертов, в следующем сезоне производство тростника в стране продолжит снижаться.
Правительство утвердило помощь в размере 319 миллионов долларов для около 300 тысяч фермеров, которые выращивают сахарный тростник и чья продукция пострадала от погодных условий.
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В Таиланде сильнейшая за последние 40 лет засуха. Производство сахарного тростника упало почти наполовину
Новости Таиланда. Таиландские фермеры страдают из-за сильнейшей за последние 40 лет засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом сезоне производство...
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