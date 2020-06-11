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Диетологи рассказали, как похудеть после самоизоляции за 2 недели

11.06.2020 17:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетологи рассказали, как похудеть после самоизоляции за 2 недели

Диетологи из британского центра Cambridge Weight Plan рассказали, как можно избавиться от лишних кило всего за 14 дней после самоизоляции, пишет The Mirror.

Для начала необходимо отказаться от доставленных из ресторанов блюд и полуфабрикатов и готовить дома. Также диетологи советуют придерживаться средиземноморской диеты. А именно употреблять нежирную белковую пищу – рыбу, курицу, яйца, фасоль и чечевицу. Готовить лучше всего на оливковом масле. Необходимо употреблять больше овощей, фруктов и сложных углеводов. Например, цельнозерновой хлеб.  

Диетологи рекомендуют включить эти продукты в рацион, поскольку они притупят чувство голода и наполнят тело энергией. Овощи и фрукты избавят от обезвоживания. При этом овощей нужно есть больше, чем фруктов. 

Кроме того, следует пить много жидкости – воду, чай, травяные отвары. Исключить из своего рациона нужно алкоголь и быстрые углеводы – сладости, печенье.

ФОТО: pixabay.com

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Диетологи из британского центра Cambridge Weight Plan рассказали, как можно избавиться от лишних кило всего за 14 дней после самоизоляции, пишет The Mirror. Для начала необходимо...
 
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