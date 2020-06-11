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Украденную работу Бэнкси нашли в Италии в фермерском доме
Источник материала: СТВ
Новости Италии. Украденное произведение британского художника Бэнкси обнаружили в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рисунок, посвященный жертвам теракта 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек, был нарисован на двери парижского театра «Батаклан».
Выйти на след похищенного граффити удалось благодаря расследованию, проведенному итальянскими и французскими правоохранителями. Знаменитая дверь хранилась в фермерском доме в итальянском городе Терамо. Изображение не пострадало.
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Новости Италии. Украденное произведение британского художника Бэнкси обнаружили в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рисунок, посвященный...
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