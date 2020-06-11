В Италии начали продавать дома за €1

Источник материала: ОНТ

В итальянском регионе Калабрия власти запустили программу, позволяющую купить жилье в муниципалитете всего за €1, передает CNN Travel .

Программа «Операция «Красота»» создана для решения проблемы оттока молодого населения в крупные города.

Жилье в коммунне Чинкуэфронди привлекательно из-за благоприятной эпидемиологической обстановки. За все время пандемии в этом месте не было зарегистрировано ни одного случая заражения.





Условием приобретения жилья является обязанность будущего владельца отремонтировать дом в течение трех лет. Также покупателю необходимо будет заплатить специальный сбор в €250.

Если за этот срок жилье отремонтировано не будет, владельцу придется заплатить штраф €20 тысяч.

Фото: СNN, Tullio Pronesti

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