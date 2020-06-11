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В Италии начали продавать дома за €1
Источник материала: ОНТ
В итальянском регионе Калабрия власти запустили программу, позволяющую купить жилье в муниципалитете всего за €1, передает
Программа «Операция «Красота»» создана для решения проблемы оттока молодого населения в крупные города.
Жилье в коммунне Чинкуэфронди привлекательно из-за благоприятной эпидемиологической обстановки. За все время пандемии в этом месте не было зарегистрировано ни одного случая заражения.
Условием приобретения жилья является обязанность будущего владельца отремонтировать дом в течение трех лет. Также покупателю необходимо будет заплатить специальный сбор в €250.
Если за этот срок жилье отремонтировано не будет, владельцу придется заплатить штраф €20 тысяч.
Фото: СNN, Tullio Pronesti
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В итальянском регионе Калабрия власти запустили программу, позволяющую купить жилье в муниципалитете всего за €1, передает CNN Travel. Программа «Операция «Красота»»...
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