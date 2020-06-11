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Стало известно, кто напал на детей и сотрудников в школе Словакии

11.06.2020 18:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Словакии. Стали известны новые подробности нападения на школу в Словакии. 22-летний злоумышленник, который устроил поножовщину, был либо сотрудником, либо (по некоторым источникам) бывшим учеником этого учебного заведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Словакии мужчина ворвался в школу с ножом и напал на людей: два человека погибли и пятеро ранены

Стало известно, кто напал на детей и сотрудников в школе Словакии

Около 10 утра мужчина ворвался в здание и бросился на персонал и учащихся с ножом. От его рук погиб заместитель директора, который пытался защитить учеников. Еще несколько взрослых и детей пострадали.

Стало известно, кто напал на детей и сотрудников в школе Словакии

Стало известно, кто напал на детей и сотрудников в школе Словакии

Прибывшие к месту ЧП правоохранители ликвидировали нападавшего. Всем раненым оказали необходимую помощь. Мотивы преступника выясняются.

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Новости Словакии. Стали известны новые подробности нападения на школу в Словакии. 22-летний злоумышленник, который устроил поножовщину, был либо сотрудником, либо...
 
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