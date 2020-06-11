Стало известно, кто напал на детей и сотрудников в школе Словакии

Источник материала: СТВ

Новости Словакии. Стали известны новые подробности нападения на школу в Словакии. 22-летний злоумышленник, который устроил поножовщину, был либо сотрудником, либо (по некоторым источникам) бывшим учеником этого учебного заведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Словакии мужчина ворвался в школу с ножом и напал на людей: два человека погибли и пятеро ранены





Около 10 утра мужчина ворвался в здание и бросился на персонал и учащихся с ножом. От его рук погиб заместитель директора, который пытался защитить учеников. Еще несколько взрослых и детей пострадали.









Прибывшие к месту ЧП правоохранители ликвидировали нападавшего. Всем раненым оказали необходимую помощь. Мотивы преступника выясняются.