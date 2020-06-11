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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Си Цзиньпином
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин созвонились по телефону, сообщает БЕЛТА.
Лидеры стран обсудили сотрудничество, общие проекты, а также международную повестку дня и взаимодействие в условиях пандемии.
Будет дополнено.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин созвонились по телефону, сообщает БЕЛТА. Лидеры стран обсудили...
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