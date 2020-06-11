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Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Си Цзиньпином
11.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает БЕЛТА.
Лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, совместные проекты, международную повестку дня, вопросы взаимодействия в условиях пандемии.
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Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает БЕЛТА. Лидеры...
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