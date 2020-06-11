Директор «Кентавра» - о прошедших обысках: «Изъяли документы, два ноутбука, два телефона»

Источник материала: Tut.by

В четверг 11 июня сотрудники Департамента финансовых расследований КГК пришли с обысками в головной офис Белгазпромбанка, компании «ПриватЛизинг» и «Кампари», а также страховую компанию «Кентавр». Директор «Кентавра» Сергей Прохорчик рассказывает, что по результатам обыска у них изъяли некоторые документы и технику. Обвинений никому не предъявляли, компания продолжает работать и обслуживать клиентов в обычном режиме, а с Белгазпромбанком ее связывают «хорошие рабочие отношения, основу которых составляет договор на расчетно-кассовое обслуживание».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Директор компании «Кентавр» Сергей Прохорчик рассказывает, что обыск прошел в двух офисах компании в Минске — на Независимости, 172 и Сурганова, 43. Сам он в этот момент находился в офисе на Сурганова. Там обыск длился примерно с 11.30 до 14.30, в нем участвовало порядка 11 сотрудников Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

— Мне сообщили, что есть поручение, подписанное заместителем генпрокурора, о проведении обыска в рамках уголовного дела. Что за дело, против кого оно — не знаю, — говорит Сергей Прохорчик. — У нас никого никуда не вызывали, не допрашивали, обвинений не предъявляли. Но изъяли документы по формированию уставного фонда, протокол собрания акционеров, базу по бухучету. У меня и моего заместителя изъяли служебные ноутбуки, у начальника управления добровольного медицинского страхования — два телефона. Хочу сказать, что сотрудники ДФР вели себя очень корректно, в рамках действующего законодательства. Никакого давления ни на меня, ни на сотрудников не оказывалось. У нас все в порядке: мы функционируем в прежнем режиме и продолжаем обслуживать клиентов. Эта ситуация никак на нашу деятельность не повлияла.

По словам директора, ранее внимания к «Кентавру» со стороны правоохранительных органов не было. Проверок тоже не было ни в этом году, ни в прошлом.

Сегодня ДФР КГК также проводил обыск в головном офисе Белгазпромбанка в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере»

— С Белгазпромбанком у нас хорошие рабочие отношения, основу которых составляет договор на расчетно-кассовое обслуживание. Мы сотрудничаем с ними много лет, но помимо этого сотрудничаем еще с 13-ю банками, — комментирует Сергей Прохорчик. — Мы размещали депозиты в Белгазпромбанке, а многие сотрудники банка были у нас застрахованы по договорам ДМС, по выезду за рубеж. Виктор Дмитриевич Бабарико тоже является нашим клиентом: страхует у нас свой автомобиль. Но Белгазпромбанк не является нашим акционером, Виктор Бабарико — тоже, хотя если бы он был нашим акционером, я бы этим гордился. То есть с банком у нас хорошие отношения, но не более.

Сергей Прохорчик добавляет, что не входит в инициативную группу Бабарико, но «расписался в подписных листах в его поддержку в качестве кандидата в президенты в рамках действующего законодательства».

— Некоторые мои сотрудники входят в эту группу, но никакой агитации на нашей территории мы не проводили. Каждый из сотрудников «Кентавра» сам решает, за кого ему голосовать и подписываться, — добавляет директор компании.