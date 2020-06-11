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Упс! Белорусские госпредприятия — лидеры по увольнениям и отстают по зарплате от «частников»

11.06.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исследовательский центр ИПМ проанализировал данные по численности занятых в экономике и пришел к выводу, что государственные предприятия за последние семь лет стали ««чемпионами» по скорости выбрасывания людей на улицу».

Как пишет Кастрычнiцкi эканамiчны форум, «быстрее всех избавлялись от «избыточной» занятости предприятия республиканской собственности, сокращая число занятых в среднем по 5% в год».

А в это время развивающиеся «частники» нанимали по 1,5% сотрудников в год.

«В итоге доля предприятий республиканской собственности в общей численности занятых в экономике упала за 7 лет с 9,2 до 6,8%. «Частники» в 2019 нанимали уже 44,7% — на 6,9 проц. пункта больше, чем в 2012 г. Они и «подобрали» «избыточных» работников госсектора», — говорится в сообщении.


Также сообщается, что примерно аналогичную картину можно увидеть в динамике реальной заработной платы: в частном секторе ее рост «почти в два раза больше, чем на госпредприятиях».

«Зарплата на госпредприятиях росла за счет того, что тот же фонд оплаты труда делили на всё меньшее число работников, а в частном секторе — за счет роста производительности труда. Учитывая тесную связь между зарплатой и производительностью в долгосрочном периоде, можно сказать, что за последние 7 лет производительность частных компаний росла почти вдвое быстрее, чем государственных коммерческих предприятий», — считают эксперты.
 
 
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Исследовательский центр ИПМ проанализировал данные по численности занятых в экономике и пришел к выводу, что государственные предприятия за последние семь лет...
 
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