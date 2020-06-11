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В Борисове двое друзей выращивали коноплю в квартире

11.06.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Домашняя плантация: в Борисове двое друзей выращивали коноплю в квартире. Идея собственной мини-лаборатории возникла у 35-летнего жителя райцентра. Как выяснилось, мужчина не раз пользовался услугами интернет-магазина по сбыту наркотиков. Товар забирал посредством тайников. А однажды решил и сам выращивать запрещенную траву. Купил партию высохших соцветий, выбрал из них семена и создал условия для благоприятного цветения. Для организации своей лаборатории мужчина использовал жилье покойной бабушки, сообщили в милиции. 

 
 
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Домашняя плантация: в Борисове двое друзей выращивали коноплю в квартире. Идея собственной мини-лаборатории возникла у 35-летнего жителя райцентра. Как выяснилось,...
 
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