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В Беларуси похолодает. Какой будет погода на выходных
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Из-за жары в Беларуси 12 июня сохранится оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снова до +34 и кратковременные осадки.
А вот в выходные чуть похолодает. Над Скандинавским полуостровом набирает силу холодный антициклон «Томас». Под его влиянием температура воздуха вернется к июньской норме и не привесит 27 градусов по югу Беларуси.
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Новости Беларуси. Из-за жары в Беларуси 12 июня сохранится оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снова до +34 и кратковременные...
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