В Беларуси похолодает. Какой будет погода на выходных

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Из-за жары в Беларуси 12 июня сохранится оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снова до +34 и кратковременные осадки.

До +34℃ ожидается в Беларуси. Медики напоминают о правилах безопасности в жаркую погоду





А вот в выходные чуть похолодает. Над Скандинавским полуостровом набирает силу холодный антициклон «Томас». Под его влиянием температура воздуха вернется к июньской норме и не привесит 27 градусов по югу Беларуси.