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Электронный билет на поезд теперь можно оформить по номеру мобильного

11.06.2020 19:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская железная дорога ввела новый способ оформления электронных билетов на поезда с нумерованными местами городских и региональных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оформить билет на сайте и в приложении теперь можно с указанием номера мобильного телефона пассажира. Функция доступна для абонентов всех белорусских операторов. При контроле пассажир предъявляет бланк такого билета на экране устройства или на бумажном носителе и ответ на USSD-запрос с подтверждением номера телефона. Новая функция введена в дополнение к действующему способу оформления электронных билетов по документу, удостоверяющему личность.

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Белорусская железная дорога ввела новый способ оформления электронных билетов на поезда с нумерованными местами городских и региональных...
 
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