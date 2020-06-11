Узнали историю окольцованного голубя, который восстанавливает силы после дальнего перелёта

Источник материала: Виртуальный Брест

Необычное всегда привлекает внимание. Голубей у нас хватает, кому-то они нравятся, кто-то их не любит. Однако этот сразу показался каким-то необычным. Он всю неделю сидел примерно на одном месте, и никуда не улетал. Происходило это недалеко от Бреста, в близлежащем населённом пункте.





Когда птица окончательно сдалась людям в руки, оказалось, что она окольцована. На одном кольце был указан номер телефона - польского.





Мы смогли связаться по вайберу с владельцем, и узнали, что голубь участвовал в соревнованиях в Седльце, а ему надо было вернуться в Лодзь. Но что-то пошло не так, и птица оказалась у нас. Мужчина, который ждёт птицу дома, говорит что может быть сильный ветер помешал.





Голубя, конечно, покормили, напоили, но он пока не хочет улетать. Оказывается, он ждёт полного восстановления сил, и когда почувствует, что способен преодолеть большое расстояние - отправится в путь.





Вот такие невероятные вещи происходят вокруг нас, пока все мы заняты своими делами. Между тем, хоть Седльце находится недалеко от Бреста, Лодзь, куда должен был направиться голубь в противоположном направлении.





Что делать, если вы нашли окольцованного голубя?

По общепринятому правилу, которого придерживаются все голубеводы мира, почтового голубя нужно накормить, напоить и отпустить. Если птица прилетела не по адресу, то, скорей всего, она сбилась с пути, избегая дождей и других неблагоприятных погодных условий. Возможно, на нее напал ястреб. Если визуально голубь здоров, то ему нужно дать немного отдохнуть. Если голубю нужна помощь – отнесите птицу специалисту-голубеводу.

Декоративные голуби летают недалеко от дома, поэтому обратите внимание на кольцо, возможно, там стоит фамилия или данные владельца. Скорей всего, птица принадлежит тому голубеводу, который географически ближе всего от вашего дома.

Голуби летных пород также предпочитают держаться ближе к дому. Они поднимаются высоко в воздух и кружат на одном месте. Но с ними могут случаться форс-мажорные ситуации. Например, погодные условия могут загнать голубя в другой район или даже другой город.

Если у вас есть интересная информация о пернатых, или вы хотите рассказать о птице, которая попала в беду, можете обратиться к орнитологам ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны".