ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Узнали историю окольцованного голубя, который восстанавливает силы после дальнего перелёта

11.06.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Необычное всегда привлекает внимание. Голубей у нас хватает, кому-то они нравятся, кто-то их не любит. Однако этот сразу показался каким-то необычным. Он всю неделю сидел примерно на одном месте, и никуда не улетал. Происходило это недалеко от Бреста, в близлежащем населённом пункте.

Узнали историю окольцованного голубя, который восстанавливает силы после дальнего перелёта

Когда птица окончательно сдалась людям в руки, оказалось, что она окольцована. На одном кольце был указан номер телефона - польского.

Узнали историю окольцованного голубя, который восстанавливает силы после дальнего перелёта

Мы смогли связаться по вайберу с владельцем, и узнали, что голубь участвовал в соревнованиях в Седльце, а ему надо было вернуться в Лодзь. Но что-то пошло не так, и птица оказалась у нас. Мужчина, который ждёт птицу дома, говорит что может быть сильный ветер помешал.

Узнали историю окольцованного голубя, который восстанавливает силы после дальнего перелёта

Голубя, конечно, покормили, напоили, но он пока не хочет улетать. Оказывается, он ждёт полного восстановления сил, и когда почувствует, что способен преодолеть большое расстояние - отправится в путь.

Узнали историю окольцованного голубя, который восстанавливает силы после дальнего перелёта

Вот такие невероятные вещи происходят вокруг нас, пока все мы заняты своими делами. Между тем, хоть Седльце находится недалеко от Бреста, Лодзь, куда должен был направиться голубь в противоположном направлении.

Узнали историю окольцованного голубя, который восстанавливает силы после дальнего перелёта

Что делать, если вы нашли окольцованного голубя?

По общепринятому правилу, которого придерживаются все голубеводы мира, почтового голубя нужно накормить, напоить и отпустить. Если птица прилетела не по адресу, то, скорей всего, она сбилась с пути, избегая дождей и других неблагоприятных погодных условий. Возможно, на нее напал ястреб. Если визуально голубь здоров, то ему нужно дать немного отдохнуть. Если голубю нужна помощь – отнесите птицу специалисту-голубеводу.

Декоративные голуби летают недалеко от дома, поэтому обратите внимание на кольцо, возможно, там стоит фамилия или данные владельца. Скорей всего, птица принадлежит тому голубеводу, который географически ближе всего от вашего дома.

Голуби летных пород также предпочитают держаться ближе к дому. Они поднимаются высоко в воздух и кружат на одном месте. Но с ними могут случаться форс-мажорные ситуации. Например, погодные условия могут загнать голубя в другой район или даже другой город.

Если у вас есть интересная информация о пернатых, или вы хотите рассказать о птице, которая попала в беду, можете обратиться к орнитологам ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Узнали историю окольцованного голубя, который восстанавливает силы после дальнего перелёта

Узнали историю окольцованного голубя, который восстанавливает силы после дальнего перелёта

Узнали историю окольцованного голубя, который восстанавливает силы после дальнего перелёта Узнали историю окольцованного голубя, который восстанавливает силы после дальнего перелёта Узнали историю окольцованного голубя, который восстанавливает силы после дальнего перелёта Узнали историю окольцованного голубя, который восстанавливает силы после дальнего перелёта Узнали историю окольцованного голубя, который восстанавливает силы после дальнего перелёта
Узнали историю окольцованного голубя, который восстанавливает силы после дальнего перелёта Узнали историю окольцованного голубя, который восстанавливает силы после дальнего перелёта Узнали историю окольцованного голубя, который восстанавливает силы после дальнего перелёта Узнали историю окольцованного голубя, который восстанавливает силы после дальнего перелёта

Узнали историю окольцованного голубя, который восстанавливает силы после дальнего перелёта

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Необычное всегда привлекает внимание. Голубей у нас хватает, кому-то они нравятся, кто-то их не любит. Однако этот сразу показался каким-то необычным. Он всю...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Испании возобновляется футбольный чемпионат страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика