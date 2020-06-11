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До понедельника ГАИ проведёт акцию «Трезвый водитель»

11.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

До понедельника ГАИ проведёт акцию «Трезвый водитель»

С пятницы по понедельник, 12-15 июня, отдел ГАИ Слуцкого РОВД проведёт профилактическую акцию «Трезвый водитель», в ходе которой будет усилен контроль за физическим состоянием водителей.

Сотрудники ГАИ совместно со службами милиции общественной безопасности будут работать вблизи мест массового отдыха граждан, кафе, АЗС, а также на аварийно-опасных участках дорог, особенно в вечернее и ночное время суток.

Напомним, что за последние месяцы в районе зарегистрировано не мало ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей: вылет в кювет в 11-м городке, опрокидывание трактора в д. Городище, ДТП в Леньках с участием 6 человек, сбитый знак на развязке трассы Р23 и не только.

В связи с этим ГАИ в очередной раз просит водителей садится за руль только в трезвом состоянии. А если вы стали свидетелем пьяного вождения, незамедлительно сообщать об этом по телефону 102.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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С пятницы по понедельник, 12-15 июня, отдел ГАИ Слуцкого РОВД проведёт профилактическую акцию «Трезвый водитель», в ходе которой будет усилен контроль за физическим...
 
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