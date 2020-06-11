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До понедельника ГАИ проведёт акцию «Трезвый водитель»
11.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
С пятницы по понедельник, 12-15 июня, отдел ГАИ Слуцкого РОВД проведёт профилактическую акцию «Трезвый водитель», в ходе которой будет усилен контроль за физическим состоянием водителей.
Сотрудники ГАИ совместно со службами милиции общественной безопасности будут работать вблизи мест массового отдыха граждан, кафе, АЗС, а также на аварийно-опасных участках дорог, особенно в вечернее и ночное время суток.
Напомним, что за последние месяцы в районе зарегистрировано не мало ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей:
В связи с этим ГАИ в очередной раз просит водителей садится за руль только в трезвом состоянии. А если вы стали свидетелем пьяного вождения, незамедлительно сообщать об этом по телефону 102.
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С пятницы по понедельник, 12-15 июня, отдел ГАИ Слуцкого РОВД проведёт профилактическую акцию «Трезвый водитель», в ходе которой будет усилен контроль за физическим...
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