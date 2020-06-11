Как вести себя в грозу

Источник материала: Горецкий вестник

Одно из самых опасных для человека природных явлений — гроза. Ежегодно по вине этой «незваной гостьи» происходят десятки пожаров. Летом землю неоднократно будут сотрясать грозовые разряды. Для того, чтобы максимально обезопасить себя, близких и дом, необходимо знать и выполнять основные правила поведения во время непогоды.

Если вы находитесь в доме, квартире, здании, то закройте окна и двери, отключите все электроприборы, выдерните шнуры из розеток, не касайтесь телефона, металлических деталей. Старайтесь быть подальше от воды: не мойте посуду, не принимайте душ или ванну. Не стойте у окна, печи, камина, массивных металлических предметов.

Если непогода застала вас на улице, то покиньте открытое пространство и укройтесь в помещении или в подъезде любого дома. Желательно не раскрывать зонт. Не пользуйтесь мобильной связью. Если решили спрятаться под козырьком здания, то не прикасайтесь к стене. Не стойте вблизи высоких столбов, рекламных щитов и т. д.

Если вы находитесь в машине, то прекратите движение. При этом помните, что автомобиль не должен стоять в открытом поле или на возвышенности. Закройте окна, заглушите двигатель и переждите грозу в салоне авто. Не дотрагивайтесь до ручек дверей и других металлических предметов. Не стоит брать в руки и мобильный телефон.

В лесу нужно держитесь подальше от высоких, отдельно стоящих деревьев. Не располагайтесь у костра, так как столб горячего воздуха — это хороший проводник электричества. Чаще всего молния ударяет в дубы, тополя и вязы, реже всего в березу и клен. Устройтесь между низкорослыми деревьями с густыми кронами. Сидеть лучше в так называемой «позе эмбриона»: спина согнута, голова опущена на согнутые в коленях ноги и предплечья рук, ступни соединены вместе. Кроме того, выбирая себе убежище, обратите внимание, чтобы рядом не было расщепленных деревьев, ранее пораженных грозой. Это говорит о том, что грунт на данном участке имеет высокую электропроводность, и удар молнии сюда еще раз весьма вероятен.

Гроза настигла вас на водоеме — выйдите из воды, отойдите подальше от берега и спрячьтесь в укрытии. Если находитесь в лодке, то немедленно гребите к берегу. При невозможности — осушите лодку, поднимите защитный тент, при наличии сухой одежды переоденьтесь, сядьте подальше от мачт и подложите под себя спасательный жилет или сапоги. Рыбалку во время грозы необходимо прекратить, так как снасти являются проводником для электричества.

Шаровая молния

Все мы привыкли наблюдать линейную молнию. Она имеет вид извилистой разветвляющейся линии. Однако есть еще и шаровая, встречающаяся крайне редко. До конца она не изучена, поэтому траектория ее полета и последствия воздействия абсолютно непредсказуемы.

При встрече с шаровой молнией не проявляйте по отношению к ней никакой агрессивности, по возможности сохраняйте спокойствие и не двигайтесь. Не нужно приближаться к ней, касаться ее чем-либо, так как может произойти взрыв. Не следует убегать от шаровой молнии, потому что это может повлечь ее за собой возникшим потоком воздуха. Через 2-5 минут молния исчезнет или взорвется. Помните, что после взрыва может начаться пожар.

Взрослым важно обязательно проинструктировать детей о правилах поведения во время грозы. Пусть лето будет счастливым, солнечным, а главное — безопасным!

Марина Агеева, старший инспектор СПиВО Горецкого РОЧС