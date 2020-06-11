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В Минске аренду для бизнесменов снизят на 20 %. При каких условиях можно воспользоваться льготой?

11.06.2020 18:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Арендаторов столичной недвижимости снова поддержат. 10 июня в мэрии приняли решение о снижении оплаты на 20 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Минске аренду для бизнесменов снизят на 20 %. При каких условиях можно воспользоваться льготой?

Речь идет обо всех площадях, предоставленных в аренду с 1 июня по 31 декабря 2020 года. Такой льготой смогут воспользоваться предприниматели, чья выручка в апреле – мае упала более чем на 20 %. Желающие должны подать соответствующее заявление арендодателям.

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В столице сейчас заключено около 10 тысяч договоров. Напомним, в мае у представителей бизнеса появилась возможность получить отсрочку арендной платы по объектам недвижимости. Кроме того, в два раза снижен налог на недвижимость и земельный налог. 

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Новости Беларуси. Арендаторов столичной недвижимости снова поддержат. 10 июня в мэрии приняли решение о снижении оплаты на 20 %, сообщили в программе «Столичные...
 
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