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Вечеринка столичных подростков закончилась стрельбой из пневматики по окнам соседей

11.06.2020 20:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вечеринка столичных подростков закончилась стрельбой из пневматики по окнам соседей

Трех подростков задержали оперативники отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска. Причиной задержания стало повреждение окон жилого дома несовершеннолетними, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Жильцы многоквартирного дома заявили в милицию о том, что их окна разбиты. Правоохранители на месте установили, что к этому причастны трое лицеистов в возрасте 16-17 лет.

Оказалось, что подросток пригласил к себе в гости друзей, пока родители были на даче. Один из товарищей принес с собой травматический пистолет. После распития спиртных напитков несовершеннолетние решили опробовать «игрушку».

«Ночью они стреляли из этого пистолета в окна жилого дома напротив. В результате повреждены стекла оконных рам в четырех квартирах», - рассказал представитель правоохранительных органов.

До этого молодые люди к уголовной и административной ответственности не привлекались. 

Фото: ГУВД Мингорисполкома 

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Теги: Минск
 
 
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Трех подростков задержали оперативники отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска. Причиной задержания стало повреждение окон жилого дома...
 
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