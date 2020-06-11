Вечеринка столичных подростков закончилась стрельбой из пневматики по окнам соседей

Источник материала: ОНТ

Трех подростков задержали оперативники отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска. Причиной задержания стало повреждение окон жилого дома несовершеннолетними, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Жильцы многоквартирного дома заявили в милицию о том, что их окна разбиты. Правоохранители на месте установили, что к этому причастны трое лицеистов в возрасте 16-17 лет.

Оказалось, что подросток пригласил к себе в гости друзей, пока родители были на даче. Один из товарищей принес с собой травматический пистолет. После распития спиртных напитков несовершеннолетние решили опробовать «игрушку».

«Ночью они стреляли из этого пистолета в окна жилого дома напротив. В результате повреждены стекла оконных рам в четырех квартирах», - рассказал представитель правоохранительных органов.

До этого молодые люди к уголовной и административной ответственности не привлекались.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

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