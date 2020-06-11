Кто все-таки проходит по «делу Тихановского» и имели ли они ранее проблемы с законом

Источник материала: Tut.by

Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич рассказал о 10-ти людях, проходящих по так называемому «делу Тихановского», хотя ранее было известно о 8-ми задержанных. Он также заявил, что практически все их них были ранее судимы. TUT.BY попытался разобраться с тем, кто все-таки проходит по делу, а также поговорил с близкими некоторых обвиняемых о том, были ли в их биографии проблемы с законом.



Фото: Елена Бычкова

Общаясь с прессой после совещания у президента, глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич в том числе прокомментировал так называемое «дело Тихановского».

— Предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в отношении десяти лиц. Но расследование показывает, что в инициативной группе, фигуранты которой в том числе привлекаются к уголовной ответственности в настоящий момент, было порядка полусотни судимых лиц, больше десятка неоднократно судимых. Как раз практически все из них и являются фигурантами настоящего уголовного дела.

Ранее в списке людей, ожидавших предъявления обвинений, по предварительным данным были девять человек: Сергей Тихановский, Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Сергей Колмыков, Василий Бобровский и Артем Саков. Вечером 5 июня освободили одного из них — Сергея Колмыкова. Оставшимся восьмерым было предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса.

По словам Александра Кабанова, представителя инициативной группы по выдвижению Светланы Тихановской, еще два человека, кому могли быть предъявлены обвинения, вероятнее всего являются Владимир Книга, задержанный 4 июня, и Андрей Новиков.

— Их родственники выходили на правозащитников и говорили, что у них проходили обыски, но не комментировали, возбуждено уголовное дело или нет. Достоверной информации нет, но обыски обычно и проходят в рамках уголовного дела.

Александр Кабанов также уверен в том, что у Сергея Тихановского нет за плечами судимостей.

— Из всех этих людей я лично не знаком ни с кем, кроме Сергея Тихановского, поэтому прокомментировать насчет них я не могу. Но насколько я знаю, Тихановский не был судим.

Надежда — Невеста одного из обвиняемых Виргилия Ушака — в беседе с TUT.BY также рассказала, что судимости у него никогда не было.

— Он никогда не был судим ни по каким уголовным статьям. Единственное, что было — административное правонарушение за парковку на зеленой зоне год назад. Мы еще воевали год за то, чтобы ее отменить, так как там было незаконно составленное постановление.

Отец Дмитрия Фурманова Александр Васильевич также заявил в разговоре с TUT.BY, что его сын не имел никаких проблем с законом.

— Он даже ни разу милицией не был задержан, ни штрафов, ничего. Он порядочный и интеллигентный парень, имеет высшее образование, работал на достаточно хорошей должности. Мне даже смешно. Я не знаю, про кого там говорили, но к Диме это даже близко не относится.

Ситуацию прокомментировал Валентин Стефанович из лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».

— Смотря что глава Следственного комитета имел в виду под словом «судимы». Вполне возможно, что и административное взыскание, потому что их тоже накладывает суд. Я вообще не понимаю, к чему это все было сказано, потому что сейчас им инкриминируется конкретный состав преступления по статье 323-й. В данном случае судимы они или не судимы вообще не имеет к вопросу никакого отношения. Имели они судимость или не имели я не знаю, но лично мне это даже не интересно знать. Я думаю, что это было сказано, чтобы придать определенную окраску: вот, видите, какие люди рвутся к власти.

В соответствии с законом, административная ответственность гасится через год, после применения мер административного взыскания. Считается, что лицо не привлекалось к административной ответственности. То же самое с судимостью — она не всю жизнь у человека, она тоже гасится по истечении срока, установленного законодательством, либо снимается, поэтому я не знаю, что он имел в виду под судимостью. Что они когда-то были судимы в подростковом возрасте? Это нужно спросить у председателя Следственного комитета. Если судимость погашена, то считается, что человек не привлекался к уголовной ответственности, на то и предусмотрен в законодательстве такой термин — погашение судимости. Но вот в отношении кандидатов при регистрации необходимо указывать, не привлекались ли они к уголовной ответственности, хотя погашение судимости предусматривает снятие всех ограничений или последствий, с ней связанных. Человек уже считается несудимым.

Напомним, Сергея Тихановского и еще девять человек Гродно задержали Сергея Тихановского">задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией , а МВД заявило , что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции.

3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов . По информации TUT.BY, обыск длился с трех часов дня до трех ночи. Деньги следователи нашли около двух часов ночи во время третьего обыска. Во время первых двух ничего найдено не было.

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным и потребовали его освобождения.