ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Наталья Кочанова посетила «Нафтан» и пообщалась с коллективом предприятия

11.06.2020 20:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила ОАО «Нафтан» и пообщалась с коллективом предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова посетила «Нафтан» и пообщалась с коллективом предприятия

Сотрудники смогли задать интересующие их вопросы, узнать об основных направлениях государственной политики в различных сферах. Обсуждались работа экономики, вопросы жилья, заработной платы, транспортной инфраструктуры и электротранспорта.

Наталья Кочанова посетила «Нафтан» и пообщалась с коллективом предприятия

Наталья Кочанова подчеркнула, что держит на контроле ход модернизации завода, работы выходят на финишную прямую. В результате планируется увеличить глубину переработки нефти до 90 %.

Наталья Кочанова посетила «Нафтан» и пообщалась с коллективом предприятия

Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:
Финишная прямая и, конечно, сегодня этап очень серьезный тем, что нет мелочей, каждый день, каждый час очень важен. Важно, чтобы заказчик вместе с подрядчиками вместе решали те вопросы, которые возникают.

Строительство нефтепровода Гомель-Горки будет стоить примерно 300 млн рублей

На заводе продолжается программа по альтернативным поставкам сырья. Так, 11 июня впервые прибыла американская нефть сорта Bakken сланцевого происхождения.

Наталья Кочанова посетила «Нафтан» и пообщалась с коллективом предприятия

«Нафтан» принял первую партию американской нефти

Это 12-я танкерная партия в 2020 году для Беларуси от альтернативных поставщиков. Общий объем таких поставок уже превысил 1 миллион тонн.

Люди в материале: Наталья Кочанова, Александр Демидов

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила ОАО «Нафтан» и пообщалась с коллективом предприятия, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Три необычных рецепта салата из овощей, которые получатся у каждого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика