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Наталья Кочанова посетила «Нафтан» и пообщалась с коллективом предприятия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила ОАО «Нафтан» и пообщалась с коллективом предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотрудники смогли задать интересующие их вопросы, узнать об основных направлениях государственной политики в различных сферах. Обсуждались работа экономики, вопросы жилья, заработной платы, транспортной инфраструктуры и электротранспорта.
Наталья Кочанова подчеркнула, что держит на контроле ход модернизации завода, работы выходят на финишную прямую. В результате планируется увеличить глубину переработки нефти до 90 %.
Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:
На заводе продолжается программа по альтернативным поставкам сырья. Так, 11 июня впервые прибыла американская нефть сорта Bakken сланцевого происхождения.
Это 12-я танкерная партия в 2020 году для Беларуси от альтернативных поставщиков. Общий объем таких поставок уже превысил 1 миллион тонн.
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Новости Беларуси. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила ОАО «Нафтан» и пообщалась с коллективом предприятия, сообщили в программе Новости «24...
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