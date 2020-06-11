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В Гродно обрушилась стена - 6 человек в больнице

11.06.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рабочие находились в подвале и проводили ремонтные работы: по предварительным данным, никто из них серьезно не пострадал.

 Шесть сотрудников филиала "Гродненские электрические сети" были доставлены в больницу в четверг после обрушения здания в агрогородке Гожа, сообщили в концерне "Белэнерго".

"Произошло разрушение здания рядом с синхронным компенсатором. В подвальном помещении проводились ремонтные работы. Шесть человек направлены в медучреждение для проведения обследования", – сказали в ведомстве.


Там также отметили, что персонал подстанции, спасатели МЧС и сотрудниками Следственного комитета проводят обследование здания для выяснения причин произошедшего, пишет sputnik.by

В пресс-службе пояснили, что, по предварительным данным, никто из рабочих серьезно не пострадал – в медучреждение их доставили для обследования.
 
 
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Рабочие находились в подвале и проводили ремонтные работы: по предварительным данным, никто из них серьезно не пострадал.
 
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