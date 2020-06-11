КГК организовал горячую линию по вопросам необоснованного увольнения работников

Источник материала: Вороновская газета





Комитет государственного контроля с 12 по 19 июня проводит горячую линию, чтобы выявить факты необоснованного (незаконного) увольнения работников, сообщили БЕЛТА в контрольном ведомстве.

Гражданам Беларуси предоставлена возможность сообщить об их увольнении нанимателями либо принуждении к увольнению в период с 1 марта текущего года по настоящее время.

Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефону 8 (017) 328 58 77.

Как сообщалось ранее, аналогичную горячую линию открыло Министерство труда и социальной защиты совместно с Департаментом государственной инспекции труда — соответственно по телефонам (8 017) 306 37 82 и (8 017) 306 48 54. Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, по субботам — с 9.00 до 12.00.

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