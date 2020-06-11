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КГК организовал горячую линию по вопросам необоснованного увольнения работников

12.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

КГК организовал горячую линию по вопросам необоснованного увольнения работников

Комитет государственного контроля с 12 по 19 июня проводит горячую линию, чтобы выявить факты необоснованного (незаконного) увольнения работников, сообщили БЕЛТА  в контрольном ведомстве.

Гражданам Беларуси предоставлена возможность сообщить об их увольнении нанимателями либо принуждении к увольнению в период с 1 марта текущего года по настоящее время.

Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефону 8 (017) 328 58 77.

Как сообщалось ранее, аналогичную горячую линию открыло Министерство труда и социальной защиты совместно с Департаментом государственной инспекции труда — соответственно по телефонам (8 017) 306 37 82 и (8 017) 306 48 54. Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, по субботам — с 9.00 до 12.00.

https://www.belta.by/

 
 
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Комитет государственного контроля с 12 по 19 июня проводит горячую линию, чтобы выявить факты необоснованного (незаконного) увольнения работников, сообщили БЕЛТА ...
 
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