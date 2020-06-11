Три необычных рецепта салатов, которые получатся у каждого

Источник материала: ОНТ

В жаркую погоду хочется избавиться от тяжелой пищи и перейти на что-то более легкое. Для тех, кто находится в поисках новых простых рецептов, мы подобрали 3 отличных варианта.

1. Салат с помидорами, цукини и моцареллой.



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Этот салат может стать отличной альтернативой пасте, где вместо макарон – кабачок цукини.

Ингредиенты:

4 цукини;

400 г помидоров черри;

150 г моцареллы в шариках;

½ пучка базилика;

2 столовые ложки оливкового масла;

2 столовые ложки бальзамического уксуса;

соль и перец по вкусу.

С помощью тёрки нарежьте цукини тонкими длинными полосками. Затем смешайте их с оливковым маслом и специями и оставьте на 15 минут. Затем к цукини добавьте разрезанные пополам помидоры черри, сыр, листья базилика и уксус и хорошо перемешайте.

2. Салат с брокколи, орехами и клюквой.



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Этот салат может показаться слишком необычным в своем сочетании, но если вам хочется удивить близких или просто попробовать что-то новое, то это отличный вариант.

Ингредиенты:

4 кочана брокколи;

100 г сушёной клюквы;

70 г нарезанного миндаля или миндальных лепестков;

40 г очищенных семечек подсолнечника;

200 г сыра чеддер.

Для заправки понадобятся:

200 г майонеза;

1 столовая ложка красного винного уксуса;

2–4 столовые ложки сахара;

1 лимон;

1–2 столовые ложки соли;

½ столовой ложки семян мака.

Приготовление:

Отрежьте у брокколи соцветия. Слишком крупные соцветия разрежьте пополам. Закипятите воду в кастрюле и добавьте туда соль. Затем опустите брокколи в кипящую воду и переложите в миску с ледяной водой. Затем просушите их с помощью бумажного полотенца.

Смешайте брокколи с клюквой, миндалём, семечками и кубиками чеддера. Для заправки используйте майонез, уксус, сахар, цедру целого лимона, 1 столовую ложку лимонного сока, соль и мак. Добавьте эту смесь в салат, перемешайте и оставьте в холодильнике на 15–30 минут.

3. Салат с брокколи и яблоком



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Еще один необычный салат с брокколи. Он получается очень хрустящим и сочным.

Ингредиенты:

2 кочана брокколи;

50 г грецких орехов;

1 крупная морковь;

1 яблоко;

½ небольшой красной луковицы;

70 г изюма.

Для заправки понадобятся:

100 г майонеза;

100 г сметаны;

2 столовые ложки лимонного сока;

½ столовой ложки сахара;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте соцветия и очищенный стебель брокколи крупными кусочками. Слегка подсушите орехи на горячей сковороде. Смешайте брокколи с тёртой морковью, кубиками яблока, мелко нарезанным луком, орехами и изюмом. Отдельно смешайте заправку и добавьте ее к салату.

Приятного аппетита!

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