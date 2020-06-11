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Три необычных рецепта салатов, которые получатся у каждого
Источник материала: ОНТ
В жаркую погоду хочется избавиться от тяжелой пищи и перейти на что-то более легкое. Для тех, кто находится в поисках новых простых рецептов, мы подобрали 3 отличных варианта.
1. Салат с помидорами, цукини и моцареллой.
Этот салат может стать отличной альтернативой пасте, где вместо макарон – кабачок цукини.
Ингредиенты:
С помощью тёрки нарежьте цукини тонкими длинными полосками. Затем смешайте их с оливковым маслом и специями и оставьте на 15 минут. Затем к цукини добавьте разрезанные пополам помидоры черри, сыр, листья базилика и уксус и хорошо перемешайте.
2. Салат с брокколи, орехами и клюквой.
Этот салат может показаться слишком необычным в своем сочетании, но если вам хочется удивить близких или просто попробовать что-то новое, то это отличный вариант.
Ингредиенты:
Для заправки понадобятся:
Приготовление:
Отрежьте у брокколи соцветия. Слишком крупные соцветия разрежьте пополам. Закипятите воду в кастрюле и добавьте туда соль. Затем опустите брокколи в кипящую воду и переложите в миску с ледяной водой. Затем просушите их с помощью бумажного полотенца.
Смешайте брокколи с клюквой, миндалём, семечками и кубиками чеддера. Для заправки используйте майонез, уксус, сахар, цедру целого лимона, 1 столовую ложку лимонного сока, соль и мак. Добавьте эту смесь в салат, перемешайте и оставьте в холодильнике на 15–30 минут.
3. Салат с брокколи и яблоком
Еще один необычный салат с брокколи. Он получается очень хрустящим и сочным.
Ингредиенты:
Для заправки понадобятся:
Приготовление:
Нарежьте соцветия и очищенный стебель брокколи крупными кусочками. Слегка подсушите орехи на горячей сковороде. Смешайте брокколи с тёртой морковью, кубиками яблока, мелко нарезанным луком, орехами и изюмом. Отдельно смешайте заправку и добавьте ее к салату.
Приятного аппетита!
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В жаркую погоду хочется избавиться от тяжелой пищи и перейти на что-то более легкое. Для тех, кто находится в поисках новых простых рецептов, мы подобрали 3 отличных...
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