Трамп продлил санкции против Лукашенко и других белорусских чиновников

Трамп считает, что действия определенных представителей руководства страны представляет "необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности" США.













США на год продлили действие санкций в отношении представителей руководства Беларуси. В четверг, 11 июня, президент США Дональд Трамп подписал соответствующее постановление и направил Конгрессу США уведомление об этом, сообщили в пресс-службе Белого дома.





В документе говорится, что «действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».





Американским законодательством предусмотрено ежегодное продление с ведома законодателей подобных санкций.





К слову, сегодня Беларусь впервые получила нефть из США. Завод Нафтан готовится вовлекать американскую нефть в переработку. Завод Нафтан готовится вовлекать американскую нефть в переработку.





А в начале февраля Лукашенко и Помпео встретились в Минске



