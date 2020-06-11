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Трамп продлил санкции против Лукашенко и других белорусских чиновников
Источник материала: Партизан
США на год продлили действие санкций в отношении
Трамп считает, что действия определенных представителей руководства страны представляет "необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности" США.
США на год продлили действие санкций в отношении представителей руководства Беларуси. В четверг, 11 июня, президент США Дональд Трамп подписал соответствующее постановление и направил Конгрессу США уведомление об этом, сообщили в пресс-службе Белого дома.
В документе говорится, что «действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».
Американским законодательством предусмотрено ежегодное продление с ведома законодателей подобных санкций.
А в начале февраля Лукашенко и Помпео встретились в Минске.
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США на год продлили действие санкций в отношении
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