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Трамп продлил санкции против Лукашенко и других белорусских чиновников

11.06.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

США на год продлили действие санкций в отношении

Трамп считает, что действия определенных представителей руководства страны представляет "необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности" США.



США на год продлили действие санкций в отношении представителей руководства Беларуси. В четверг, 11 июня, президент США Дональд Трамп подписал соответствующее постановление и направил Конгрессу США уведомление об этом, сообщили в пресс-службе Белого дома.

В документе говорится, что «действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

Американским законодательством предусмотрено ежегодное продление с ведома законодателей подобных санкций.

К слову, сегодня Беларусь впервые получила нефть из США. Завод Нафтан готовится вовлекать американскую нефть в переработку.

А в начале февраля Лукашенко и Помпео встретились в Минске.
 
Теги: Минск
 
 
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США на год продлили действие санкций в отношении
 
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