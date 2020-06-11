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Можно ли отказаться от работы на улице, если там слишком жарко? Отвечает эксперт

11.06.2020 20:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В страну пришла настоящая летняя жара: в четверг, 11 июня в некоторых регионах столбики термометров поднялись до +34. Из-за этого синоптики даже объявили оранжевый уровень опасности. Не меньшую жару обещают и в пятницу. Вместе с тем некоторым приходится работать на открытом воздухе, несмотря на солнцепек: например, продавцам на рынках или строителям. FINANCE.TUT.BY попросил главного технического инспектора труда Федерации профсоюзов Павла Манько рассказать, можно ли отказаться работать в жару, попросить нанимателя изменить рабочий график или устроить больше перерывов.

Прописано ли в законе, при какой температуре нельзя работать на улице?

Тем, кто работает в производственных помещениях или офисах, проще: на них распространяются санитарные нормы и правила Минздрава. Согласно этим нормам все профессии разделены на группы в зависимости от физической нагрузки и интенсивности труда, для каждой из которых установлены лимиты пребывания на рабочем месте при определенных температурах.

— Но для улицы отдельных нормативных документов нет. Данный вопрос целиком отдан на откуп нанимателям, — комментирует Павел Манько. — Поэтому каждый работодатель может сам определять, когда сотрудникам начинать рабочий день, а когда заканчивать. На предприятии могут договориться, что на работу будут выходить раньше — например, в шесть утра, пока не очень жарко, потом в самый солнцепек объявлять перерыв, а вечером снова трудиться. Или рассмотреть другой вариант — чаще устраивать чаще регламентируемые перерывы. У нанимателей есть такое право, и они им пользуются. Так, например, для работников, занятых в строительной отрасли, регламентируются перерывы при повышенных температурах или смещаются графики работы, чтобы не трудиться в полуденный зной.

Можно ли попросить работодателя сдвинуть или перенести смену, чтобы не работать в жару?

Павел Манько объясняет, что работник вправе обратиться к нанимателю с такой просьбой, но это «должно согласовываться с производственными и технологическими требованиями и возможностями».

— При этом ст. 11 закона «Об охране труда» устанавливает право работающих отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья их и окружающих до устранения этой опасности. Но необходимо учитывать, что при отказе от выполнения порученной работы по указанным основаниям работник обязан незамедлительно письменно сообщить работодателю либо уполномоченному должностному лицу нанимателя о мотивах такого отказа, — добавляет эксперт.

Обязан ли наниматель давать работникам дополнительные перерывы, если на улице слишком жарко?

Речь о дополнительных перерывах и работе в неблагоприятных метеорологических условиях идет в ст. 29 закона «Об охране труда»

— В соответствии с ней работникам, выполняющим работы на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях в холодный период года, наряду с перерывом для отдыха и питания предоставляются дополнительные специальные перерывы в течение рабочего дня. Они включаются в рабочее время. Виды этих работ, их продолжительность и порядок предоставления таких перерывов определяются правилами внутреннего трудового распорядка или коллективным договором. То есть и здесь все отдано на решение нанимателя, — говорит Павел Манько.

Обязан ли наниматель обеспечить водой в жару?

— В соответствии со ст. 30 закона «Об охране труда» наниматели с учетом характера производства организуют питьевое водоснабжение для работников. Например, в цехах с избытками тепла работники обеспечиваются подсоленной газированной или минеральной водой, — объясняет Павел Манько. — Дополнительное обеспечение работников питьевой водой прописывается в коллективном договоре (соглашении). Так, работники сельскохозяйственных организаций, строительных организаций, водители общественного транспорта ежедневно обеспечиваются минеральной водой в соответствии с нормами своих коллективных договоров (соглашений).

Куда жаловаться, если эти требования не соблюдаются?

На горячую линию технической инспекции труда Федерации профсоюзов по телефону (017) 203 90 48 (с понедельника по пятницу с 8.30 до 10.30 и с 15.30 до 17.30), в областные объединения профсоюзов или в свой отраслевой профсоюз.

 
 
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FINANCE.TUT.BY попросил главного технического инспектора труда Федерации профсоюзов рассказать, можно ли отказаться работать в жару, попросить нанимателя изменить...
 
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