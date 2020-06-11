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Три необычных рецепта салата из овощей, которые получатся у каждого

11.06.2020 20:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Три необычных рецепта салата из овощей, которые получатся у каждого

В жаркую погоду хочется избавиться от тяжелой пищи и перейти на что-то более легкое. Для тех, кто находится в поисках новых простых рецептов, мы подобрали 3 отличных варианта.

1. Салат с помидорами, цукини и моцареллой.


delish.com 

Этот салат может стать отличной альтернативой пасте, где вместо макарон – кабачок цукини.

Ингредиенты:

  • 4 цукини;
  • 400 г помидоров черри;
  • 150 г моцареллы в шариках;
  • ½ пучка базилика;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • 2 столовые ложки бальзамического уксуса;
  • соль и перец по вкусу.

С помощью тёрки нарежьте цукини тонкими длинными полосками. Затем смешайте их с оливковым маслом и специями и оставьте на 15 минут. Затем к цукини добавьте разрезанные пополам помидоры черри, сыр, листья базилика и уксус и хорошо перемешайте.

2. Салат с брокколи, орехами и клюквой.


chelseasmessyapron.com 

Этот салат может показаться слишком необычным в своем сочетании, но попробуйте однажды его приготовить, но если вам хочется удивить близких или просто попробовать что-то новое, то это отличный вариант.

Ингредиенты:

  • 4 кочана брокколи;
  • 100 г сушёной клюквы;
  • 70 г нарезанного миндаля или миндальных лепестков;
  • 40 г очищенных семечек подсолнечника;
  • 200 г сыра чеддер.

Для заправки понадобятся:

  • 200 г майонеза;
  • 1 столовая ложка красного винного уксуса;
  • 2–4 столовые ложки сахара;
  • 1 лимон;
  • 1–2 столовые ложки соли;
  • ½ столовой ложки семян мака.

Приготовление:

Отрежьте у брокколи соцветия. Слишком крупные соцветия разрежьте пополам. Закипятите воду в кастрюле и добавьте туда соль. Затем опустите брокколи в кипящую воду и переложить в миску с ледяной водой. Затем просушите их с помощью бумажного полотенца.

Смешайте брокколи с клюквой, миндалём, семечками и кубиками чеддера. Для заправки используйте майонез, уксус, сахар, цедру целого лимона, 1 столовую ложку лимонного сока, соль и мак. Заправьте этой смесью салат и оставьте в холодильнике на 15–30 минут.

3. Салат с брокколи и яблоком


natashaskitchen.com 

Еще один необычный салат с брокколи. Он получается очень хрустящим и сочным.

Ингредиенты:

  • 2 кочана брокколи;
  • 50 г грецких орехов;
  • 1 крупная морковь;
  • 1 яблоко;
  • ½ небольшой красной луковицы;
  • 70 г изюма.

Для заправки понадобятся: 

  • 100 г майонеза;
  • 100 г сметаны;
  • 2 столовые ложки лимонного сока;
  • ½ столовой ложки сахара;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте соцветия и очищенный стебель брокколи крупными кусочками. Слегка подсушите орехи на горячей сковороде. Смешайте брокколи с тёртой морковью, кубиками яблока, мелко нарезанным луком, орехами и изюмом. Отдельно смешайте заправку и добавьте ее к салату.

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В жаркую погоду хочется избавиться от тяжелой пищи и перейти на что-то более легкое. Для тех, кто находится в поисках новых простых рецептов, мы подобрали 3 отличных...
 
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