Ученые России и Беларуси обсудили борьбу с коронавирусом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские ученые предложили российским коллегам объединить усилия в разработке вакцины от COVID-19, сообщает телеканал «МИР 24». Встреча сотрудников национальных академий наук прошла в режиме онлайн.

«Россия, и не только академия наук, уже разработала целый ряд вакцин. Они проходят проверку. Но насколько они эффективны еще сложно говорить. Они не прошли еще доклинические и клинические испытания. И у нас ученые сконцентрировали внимание на этом. Поэтому я буду предлагать, чтобы мы объединили усилия», – сказал председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

Совместное заседание президиумов академий наук России и Беларуси запланировано на осень. А накануне по инициативе белорусской стороны был создан научный совет по вирусологии Международной ассоциации академий наук.