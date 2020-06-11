ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ученые России и Беларуси обсудили борьбу с коронавирусом

11.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские ученые предложили российским коллегам объединить усилия в разработке вакцины от COVID-19, сообщает телеканал «МИР 24». Встреча сотрудников национальных академий наук прошла в режиме онлайн.

«Россия, и не только академия наук, уже разработала целый ряд вакцин. Они проходят проверку. Но насколько они эффективны еще сложно говорить. Они не прошли еще доклинические и клинические испытания. И у нас ученые сконцентрировали внимание на этом. Поэтому я буду предлагать, чтобы мы объединили усилия», – сказал председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

Совместное заседание президиумов академий наук России и Беларуси запланировано на осень. А накануне по инициативе белорусской стороны был создан научный совет по вирусологии Международной ассоциации академий наук.

Ранее стало известно, что в Беларуси из-за пандемии родственников призывников не пустят на присягу.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча представителей национальных академий наук прошла в онлайн-формате.
 
Новости дня
Новости разные
 
Купаловский с 15 июня открывает театральный сезон. Правда, с поправкой на эпидситуацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика