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Пользователи Сети не узнали похудевшего за карантин Баскова

11.06.2020 21:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пользователи Сети не узнали похудевшего за карантин Баскова

Телеведущий Иван Ургант выложил фотографию с Николаем Басковым в свой Instagram. Пользователям Сети не сразу удалось узнать на фото певца.

На размещенном снимке знаменитости запечатлены в ярких футболках и с блестками на лице. Фото сделали в студии программы «Вечерний Ургант».

 

Подписчики в комментариях не сразу узнали похудевшего исполнителя: «Что с Басковым?», «Так это Басков? А я думал, это женщина какая-то», «Ваню узнала, а Николая — нет», «Басков похудел за карантин! Как? Вот волшебник».

Фото: www.instagram.com/nikolaibaskov

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Телеведущий Иван Ургант выложил фотографию с Николаем Басковым в свой Instagram. Пользователям Сети не сразу удалось узнать на фото певца. На размещенном снимке...
 
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