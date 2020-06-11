Пользователи Сети не узнали похудевшего за карантин Баскова

Источник материала: ОНТ

Телеведущий Иван Ургант выложил фотографию с Николаем Басковым в свой Instagram. Пользователям Сети не сразу удалось узнать на фото певца.

На размещенном снимке знаменитости запечатлены в ярких футболках и с блестками на лице. Фото сделали в студии программы «Вечерний Ургант».

Подписчики в комментариях не сразу узнали похудевшего исполнителя: «Что с Басковым?», «Так это Басков? А я думал, это женщина какая-то», «Ваню узнала, а Николая — нет», «Басков похудел за карантин! Как? Вот волшебник».

Фото: www.instagram.com/nikolaibaskov

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