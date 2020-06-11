|
Пользователи Сети не узнали похудевшего за карантин Баскова
Источник материала: ОНТ
Телеведущий Иван Ургант выложил фотографию с Николаем Басковым в свой Instagram. Пользователям Сети не сразу удалось узнать на фото певца.
На размещенном снимке знаменитости запечатлены в ярких футболках и с блестками на лице. Фото сделали в студии программы «Вечерний Ургант».
Подписчики в комментариях не сразу узнали похудевшего исполнителя: «Что с Басковым?», «Так это Басков? А я думал, это женщина какая-то», «Ваню узнала, а Николая — нет», «Басков похудел за карантин! Как? Вот волшебник».
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеведущий Иван Ургант выложил фотографию с Николаем Басковым в свой Instagram. Пользователям Сети не сразу удалось узнать на фото певца. На размещенном снимке...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)