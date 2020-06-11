Протестующие в США стали крушить памятники. Колумбу почему-то особо досталось

Источник материала: СТВ

Новости США. Массовые протесты в Штатах не прекращаются уже больше двух недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В последние дни борьба с произволом полиции здесь переросла в уничтожение собственной истории. Демонстранты начали крушить памятники, которые долгое время считали национальными символами.





Среди них преимущественно статуи деятелей, которых связывают с работорговлей и расизмом.

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Однако под раздачу попадают и неожиданные персонажи. Дебоширы уничтожили сразу три статуи первооткрывателя Америки.





Речь идет о Христофоре Колумбе. В одном из городов памятнику мореплавателя снесли голову, в другом – статую облили краской и сбросили в фонтан.