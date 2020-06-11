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Протестующие в США стали крушить памятники. Колумбу почему-то особо досталось

11.06.2020 21:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Массовые протесты в Штатах не прекращаются уже больше двух недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие в США стали крушить памятники. Колумбу почему-то особо досталось

В последние дни борьба с произволом полиции здесь переросла в уничтожение собственной истории. Демонстранты начали крушить памятники, которые долгое время считали национальными символами.

Протестующие в США стали крушить памятники. Колумбу почему-то особо досталось

Среди них преимущественно статуи деятелей, которых связывают с работорговлей и расизмом.

Дональд Трамп: Сиэтл захватили внутренние террористы

Протестующие в США стали крушить памятники. Колумбу почему-то особо досталось

Однако под раздачу попадают и неожиданные персонажи. Дебоширы уничтожили сразу три статуи первооткрывателя Америки.

Протестующие в США стали крушить памятники. Колумбу почему-то особо досталось

Речь идет о Христофоре Колумбе. В одном из городов памятнику мореплавателя снесли голову, в другом – статую облили краской и сбросили в фонтан.

Люди в материале: Дональд Трамп, Христофор Колумб

 
 
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Новости США. Массовые протесты в Штатах не прекращаются уже больше двух недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последние дни борьба с произволом...
 
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