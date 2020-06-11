Продюсер группы «Аура» назвал главную ошибку авторов патриотических песен

Источник материала: ОНТ

Белорусский музыкант, композитор и продюсер группы «Аура» Евгений Олейник объяснил, какие ошибки допускают авторы патриотических песен, в результате чего эти композиции могут восприниматься негативно.

Как рассказал артист в эфире программы «Марков. Ничего личного», все дело в технических клише.

«Во-первых, есть песни, которые негармонично слушаются, в которых виден определенный посыл автора. Есть какие-то клише, чисто технические: «Ганарусь - Беларусь». Они уже настолько надоели исполнителям и слушателям, что неосознанно слушатель проявляет какую-то реакцию непозитивную по отношению к каким-то формулировкам, которые уже надоели», – пояснил музыкант.

Он также рассказал, что на конкурс, который его музыкальный коллектив в настоящее время проводит вместе с Министерством образования («Песни земли белорусской») поступило 186 произведений, многие из них как раз можно считать примером неудачного использования подобных клише.

«Нам прислали 186 произведений о Беларуси, о малой родине, об отношениях между белорусами, между людьми. И, конечно, многие песни, которые прислали, если бы их сделать до конца и показать публике, то публика в 99% случаев сказала бы, что да, кто-то хочет выслужиться. В оставшихся песнях нам нужно найти такие образы, такие слова, чтобы это было проникновенно, душевно и честно. Сложно сказать, как это происходит. Я уже привел пример, над которым смеются все белорусские авторы (Ганарусь – Беларусь). Это банально, и уже в стольких песнях использовано, что вызывает некоторое отторжение. Не из-за того, что песня патриотическая, а в силу банальности мысли. Это как в английском есть «together- forever» – шаблон, над которым смеются все, и вне зависимости от того, что там сказано, кроме этого, конкретно вот эта строчка будет ломать представление о песне», – рассказал композитор.





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