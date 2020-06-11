Работникам каких сфер будут предоставлять арендное жильё в первоочередном порядке?

Источник материала: ОНТ

Все, кто трудятся в медицине, образовании и культуре, смогут претендовать на первоочередное получение арендных квартир. Правительство предложило – Президент поддержал. Александр Лукашенко сегодня одобрил такой подход к выделению арендного жилья, документ будет подписан в ближайшие дни.

В целом Президент намерен уделить этому виду строительства больше внимания – как в Минске, так и в регионах. Ведь улучшение качества жизни напрямую связано со специалистами, которые трудятся на местах.

Больше того, арендные метры для работников соцсферы станут дешевле. Чуть забегая вперёд – значительно дешевле!

О том, что квадратный вопрос способен испортить, писал ещё классик. Но классикой жанра в наши дни становятся не свои, а арендные метры. Спрос, правда, пока впереди предложения. Президент убеждён: кто-кто, а медики, педагоги и работники культуры в очереди за арендным жильём стоять не должны.

Под такие категории правительство и разработало проект постановления. И это тот редкий случай, когда с первых слов Президента становится понятно: поддержит.

Благодарность не на словах, а на деле. Александр Лукашенко приводит в пример (и не в первый раз) общежития для медиков под Минском, имея в виду, что качественно не значит дорого. То есть строить больше арендных метров не слишком накладно, ни для государства, ни для того, кто будет на них жить.

К слову, сейчас в очереди на арендное жильё пять тысяч работников соцсферы. Наиболее остро нехватка метров ощущается в Минской и Гомельской областях. Логика государства проста: ничто не может привязать к рабочему месту больше, чем жильё. И в постановлении такой механизм прописан. С работником, претендующим на жильё вне очереди, заключат контракт на пять лет. Но главное даже не это. Вишенка на торте – стоимость аренды. Для этих категорий будут применять понижающие коэффициенты.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: «Глава государства акцентировал внимание, что это не должно быть так, чтобы государство полностью взяло на себя льготирование, нет, чтобы человек тоже собственную копейку вложил в это арендное жильё. Коэффициенты гибкие, и они определяются местными органами власти в зависимости от качества существующего жилья, его категорийности, места расположения».

То есть разбежка будет: и по регионам, и даже в Минске. Ведь можно жить поближе к центру или метро, а можно у самого МКАДа. Вот пример 32-метровой однушки в столице. Больше 400 рублей у частника, в несколько раз дешевле у государства, и не больше 50 рублей (за квартиру, не за метр!) для социальной сферы. Это, правда, без учёта коммуналки.

Вообще, планы строительства арендного жилья в правительстве обещают корректировать каждый год, добавляя заветные метры, если количество желающих не иссякнет. И пусть арендное не своё, синица в руках ещё никогда не подводила.

Фото: БЕЛТА

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