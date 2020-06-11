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В итальянской Калабрии можно купить дом за 1 евро

11.06.2020 21:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. В очередном регионе Италии продают дома за 1 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В итальянской Калабрии можно купить дом за 1 евро

Речь идет о коммуне Чинкуэфронди в регионе Калабрия. Приобрести недвижимость за такую заманчивую сумму можно, выполнив ряд требований.

В итальянской Калабрии можно купить дом за 1 евро

Покупатели должны заплатить специальный сбор в размере 250 евро, а также отремонтировать дом в течение трех лет. Если же ремонт не будет сделан в срок, владельца оштрафуют на 20 тысяч евро.

В итальянской Калабрии можно купить дом за 1 евро

С помощью этой программы власти намерены решить демографическую проблему в регионе. Молодые люди покидают эти места в поисках работы, в результате чего населённые пункты вымирают.

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Новости Италии. В очередном регионе Италии продают дома за 1 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о коммуне Чинкуэфронди в регионе...
 
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