Продюсер группы «Аура» раскрыл секрет, как написать популярную песню

Источник материала: ОНТ

Какие составляющие должны совпасть, чтобы песня стала хитом, рассказал композитор и продюсер группы «Аура» Евгений Олейник в эфире программы «Марков. Ничего личного».

По его словам, здесь важны несколько компонентов.

«В первую очередь это авторы и исполнители. Во-вторых, время, в которое песня появляется. Время вбирает в себя всё. То есть, в принципе, и готовность людей воспринимать эту песню, и обстоятельства какие-то исторические. Где-то случилось какое-то событие – появилась песня. В мире очень много таких примеров. Джон Леннон и The Beatles пели All You Need Is Love на первом телемосту между Британией и США. Когда песни Победы возникали в Советском Союзе. «День Победы», например. То есть это песни, которые отражают то, что происходит в мире сейчас», – пояснил музыкант.

При этом он отметил, что есть такие композиции, секрет успеха которых объяснить почти невозможно.

«Есть песни о вечном: о любви, об отношениях. Как они появляются? Ну, наверное, вам не ответит никто. В мире столько примеров, когда произведение становится популярным, у непрофессионального автора, у непрофессионального исполнителя, и вообще в непонятном контексте времени», – сказал Олейник.





