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Продюсер группы «Аура» рассказал, за что сталкивается с травлей в соцстех и как научиться противостоять этому

11.06.2020 21:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продюсер группы «Аура» рассказал, за что сталкивается с травлей в соцстех и как научиться противостоять этому

Артистам нередко приходится сталкиваться с травлей в соцсетях со стороны неадекватных пользователей, особенно в связи с их политическими взглядами, участники белорусской группы «Аура» — не исключение. Об этом рассказал композитор и продюсер коллектива Евгений Олейник в эфире программы «Марков. Ничего личного». 

Он отметил, что в нашей стране не так много агрессивных троллей.

«Если во время подготовки песни I Love Belarus мне пришлось заблокировать 20-25 человек, то сейчас чуть больше – 50-60 – сразу опять лента стала нормальный. Немного агрессивных, радикальных людей в Беларуси. Немного», – считает артист.

Также он добавил, что следует отличать провокаторов от тех, кто просто не согласен с твоей точкой зрения, но при этом ведет себя адекватно, и дал совет, как противостоять троллям.

«Они очень часто оскорбляют, занимаются так называемом интернет-буллингом, травлей людей, но их немного. Заблокировав активных агрессивных людей, вы, мало того, что вернете спокойствие в свою жизнь, так еще вы сможете высказать свою точку зрения, обсуждая ее пусть с несогласными, но вменяемыми, адекватными людьми. Потому что словами какими-то, логическими умозаключениями можно объяснить и донести свою точку зрения», – заключил музыкант.


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Артистам нередко приходится сталкиваться с травлей в соцсетях со стороны неадекватных пользователей, особенно в связи с их политическими взглядами, участники...
 
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