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Композитор Евгений Олейник ответил своим критикам: «Я бы не сказал, что хотел выслужиться»

11.06.2020 21:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Композитор Евгений Олейник ответил своим критикам: «Я бы не сказал, что хотел выслужиться»

Белорусский композитор, продюсер группы «Аура» Евгений Олейник ответил тем, кто критикует его за патриотические песни о Беларуси. В эфире программы «Марков. Ничего личного» автор известных композиций «Синеокая» и «Я люблю Беларусь» заявил, что его цель – завоевать любовь публики, а не выслужиться.

«Я не могу сказать, что я хотел бы выслужиться в Китае перед кем-то, когда писал песню «Синеокая», будучи далеко от Родины», – отметил композитор.

Он также добавил, что цель группы «Аура», где выступает также его супруга певица Юлия Быкова – миллионы просмотров и прослушиваний, а не звания.

«Я и Юля выросли на британской, американской, на шведской музыке. Моя мама часть своей жизни проработала в магазине «Музыка», который на Якуба Коласа, естественно, имела доступ ко многим пластинкам, это в 70-е было. У нас фонотека дома была очень обширная. В той парадигме, в которой выросли мы с Юлей, нет стремлений к званиям. Есть стремление к платиновым дискам, к миллионам прослушиваний, миллиардам просмотров. Есть стремление к тому, чтобы сами люди своими голосованиями (копеечкой, рублем за скачивание или просмотрами) выставляли тебе звание народного или ненародного», – заключил артист.


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Белорусский композитор, продюсер группы «Аура» Евгений Олейник ответил тем, кто критикует его за патриотические песни о Беларуси. В эфире программы «Марков....
 
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