|
Комитет госконтроля проведет горячую линию по поводу необоснованного увольнения сотрудников
Источник материала: ОНТ
Комитет государственного контроля с 12 по 19 июня проведет горячую линию, чтобы выявить факты незаконного увольнения работников, сообщает БЕЛТА.
Белорусы могут сообщить о необоснованном увольнении либо принуждении к увольнению в период с 1 марта 2020 года по настоящее время.
Горячая линия будет работать по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефону 8 (017) 328 58 77.
Аналогичную горячую линию открыло Министерство труда и соцзащиты совместно с Департаментом государственной инспекции труда.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет государственного контроля с 12 по 19 июня проведет горячую линию, чтобы выявить факты незаконного увольнения работников, сообщает БЕЛТА. Белорусы могут...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)