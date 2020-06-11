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Комитет госконтроля проведет горячую линию по поводу необоснованного увольнения сотрудников

11.06.2020 21:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Комитет госконтроля проведет горячую линию по поводу необоснованного увольнения сотрудников

Комитет государственного контроля с 12 по 19 июня проведет горячую линию, чтобы выявить факты незаконного увольнения работников, сообщает БЕЛТА.

Белорусы могут сообщить о необоснованном увольнении либо принуждении к увольнению в период с 1 марта 2020 года по настоящее время.

Горячая линия будет работать по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефону 8 (017) 328 58 77.

Аналогичную горячую линию открыло Министерство труда и соцзащиты совместно с Департаментом государственной инспекции труда.

Фото: БЕЛТА

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Комитет государственного контроля с 12 по 19 июня проведет горячую линию, чтобы выявить факты незаконного увольнения работников, сообщает БЕЛТА. Белорусы могут...
 
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