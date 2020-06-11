Под Минском Mercedes врезался во встречную Toyota: три человека погибли, еще три в больнице

Источник материала: Tut.by

Три человека погибли в аварии, которая произошла вечером 11 июня в Минском районе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





По предварительной информации, водитель Mercedes с российскими номерами ехал со стороны Минска в направлении Мяделя по трассе Р58. На 28-м километре дороги он не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в Toyota.









В результате ДТП водитель и двое пассажиров Toyota от полученных травм умерли на месте происшествия. Водитель Mercedes в аварии не пострадал, а его жена и двое детей (9 и 17 лет) с различными телесными повреждениями доставлены в больницу.