|
Под Минском Mercedes врезался во встречную Toyota: три человека погибли, еще три в больнице
Источник материала: Tut.by
Три человека погибли в аварии, которая произошла вечером 11 июня в Минском районе. Об этом
По предварительной информации, водитель Mercedes с российскими номерами ехал со стороны Минска в направлении Мяделя по трассе Р58. На 28-м километре дороги он не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в Toyota.
В результате ДТП водитель и двое пассажиров Toyota от полученных травм умерли на месте происшествия. Водитель Mercedes в аварии не пострадал, а его жена и двое детей (9 и 17 лет) с различными телесными повреждениями доставлены в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла вечером 11 июня на трассе Р58 в Минском районе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)