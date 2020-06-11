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Санта оборудовала во дворе дома по улице Московской 336/1 детскую игровую площадку
11.06.2020 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
У жителей Московского района г. Бреста есть любимые места для отдыха – это парки Мира, Воинов-интернационалистов, парк 1000-летия, площадка с фонтаном возле торгового центра «Экватор», игровой комплекс по улице Гаврилова…
А сегодня, 11 июня 2020 года, во дворе жилого дома по улице Московской 336/1 появилось еще одно место для проведения досуга – детская игровая площадка с множеством качелей, горок и спортивных тренажеров.
Построена она была при финансовом содействии СП «Санта Импэкс Брест» (генеральный директор Александр Михайлович Мошенский).
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У жителей Московского района г. Бреста есть любимые места для отдыха – это парки Мира, Воинов-интернационалистов, парк 1000-летия, площадка с фонтаном возле...
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