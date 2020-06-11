Санта оборудовала во дворе дома по улице Московской 336/1 детскую игровую площадку

Источник материала: Виртуальный Брест

У жителей Московского района г. Бреста есть любимые места для отдыха – это парки Мира, Воинов-интернационалистов, парк 1000-летия, площадка с фонтаном возле торгового центра «Экватор», игровой комплекс по улице Гаврилова…





А сегодня, 11 июня 2020 года, во дворе жилого дома по улице Московской 336/1 появилось еще одно место для проведения досуга – детская игровая площадка с множеством качелей, горок и спортивных тренажеров.





Построена она была при финансовом содействии СП «Санта Импэкс Брест» (генеральный директор Александр Михайлович Мошенский).





Символическую красную ленточку перерезали первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Васильевич Кравчук и генеральный директор СП «Санта Импэкс Брест» Александр Михайлович Мошенский.