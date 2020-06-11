Правозащитники приняли заявление с требованием прекратить давление и запугивание людей

: продолжение уголовного дела противо, давление на его жену. Обыск в главном офисе «Белгазпромбанка», который долгое время возглавлял один из возможных кандидатов в президенты, правозащитники рассматривают как попытку давления.

«Мы призываем власти Беларуси

обеспечить полную реализацию фундаментальных прав и свобод человека, закрепленных в Конституции, Международном пакте о гражданских и политических правах, Копенгагенском документе и в других международно-правовых документах в сфере прав человека, в том числе права на свободу выражения мнения, права на мирные собрания, права быть избранным на свободных выборах, права не подвергаться произвольным задержаниям, и прекратить давление и запугивание граждан в связи с их участием в избирательной кампании».