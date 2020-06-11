Беларусь рассчитывает на продуктивные переговоры с ЕС по рамочному и таможенному соглашениям

Источник материала: ОНТ

Минск и Брюссель готовы продолжать работу над соглашением о приоритетах сотрудничества и приложат усилия для его скорейшего подписания. Об этом сегодня министр иностранных дел Владимир Макей заявил на специальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран «Восточного партнёрства». Встреча прошла по видеосвязи.

Нынешняя встреча министров иностранных дел стран Восточного партнерства проходит ровно за неделю до саммита глав государств этой европейской инициативы. Он состоится, как и было запланировано, 18-го июня в формате видеоконференции. Поэтому встреча дипломатов – это ещё и подготовка к переговорам на высшем уровне.

Европейскую сторону сегодня представляли 27 министров иностранных дел ЕС во главе главным дипломатом ЕС Жозепом Бореллем и Оливером Вархели, еврокомиссаром по расширению и добрососедству от Венгрии, который в нынешней Еврокомсиии отвечает за развитие отношений со странами Восточного партнёрства.

Этой инициативе, куда входят шесть постсоветских стран, среди которых Армения, Азербайджан, Грузия Украина, Молдова и Беларусь, в минувшем году исполнилось уже 10 лет. Если коротко, то это проект Евросоюза для выстраивания такого пояса добрососедства у себя на границах. В основе своей – это желание улучшить жизнь людей в странах партнёрах, приблизить их к стандартам ЕС. И если в первые годы всё сводилось больше к политическому взаимодействию, то, надо сказать, что в последние годы видна активизация работы над конкретными проектами.

Речь идёт о помощи бизнесу, о поддержке гражданских и образовательных инициатив, о программах по обмену опытом и так далее. Сегодня в год Беларусь на эти цели получает около 30 миллионов евро. С 2014 года пакет европейской помощи Беларуси через инструменты соседства составил примерно 110 миллионов евро. Может, и не самая большая сумма, но дело здесь даже не в деньгах, а во всё большей вовлеченности белорусских специалистов в трансъевропейские проекты.

И Беларусь, как сегодня во вступительном слове заявил министр иностранных дел Владимир Макей, готова увеличивать свою активность на этом направлении.

Участие Беларуси в этой инициативе помогает Минску более эффективно решать и двусторонние вопросы с ЕС. К примеру, в период пандемии, в тот момент, когда большая часть стран имеет экономические проблемы, более устойчивые союзы, такие как ЕС, готовы подставить плечо своим партнерам. Еврокомиссия выделила и на первичные нужды, например, медицинские и на макрофинансовую поддержку бюджет в 3 миллиарда евро. Помощь уже начинает поступать.

Буквально две недели осталось до вступления в силу соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии – визы по 35 евро белорусы смогут получать уже с первого июля. Следующий шаг – это подписание между Республикой Беларусь и Евросоюзом соглашения приоритетах партнёрства. Это политический документ, в котором стороны обозначат конкретные направления в движении навстречу.

В любом случае, главные новости о том, куда будет двигаться Восточное партнёрство, какие новые программы и цели будут обозначены в ближайшие пять лет прозвучат ровно через неделю, когда на видеосаммит соберутся первые лица стран участниц.

Не секрет, что для многих белорусов актуальным остаётся вопрос открытия своих границ Европейским союзом. А это уже компетенция комиссариата по внутренним делам ЕС, так вот сегодня здесь же, в Еврокомиссии, сообщили о новых сроках. Внутренние границы в ЕС откроются уже с понедельника, с 15 июня, а внешние через две недели – с 1 июля. Но опять же, учитывая, что ситуация с COVID-19 развивается на европейском континенте неравномерно, страны ЕС оставляют за собой право корректировать список стран, для кого Европа откроется, а для кого нет.

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