На «Нафтан» начала поступать американская нефть

Источник материала: ОНТ

Американская нефть начала поступать на «Нафтан». Это первая поставка углеводородов из США. Ее доставили по железной дороге из Клайпеды. В литовский порт танкер прибыл из Техаса.

Нефть сланцевая. Принимать составы здесь теперь будут ежедневно. В литовском порту находится почти 80 тысяч тонн сырья сорта Bakken. В Новополоцк весь объем доставят в течение 10 дней. Специалисты взяли пробы. Характеристики качественные. Они близки к сортам, которые здесь перерабатывали ранее, а по некоторым параметрам даже лучше.

На «Нафтане» сейчас курс на диверсификацию. За последние полгода на переработку поступала нефть из пяти стран. Кроме российской было сырьё норвежское, азербайджанское, арабское. Теперь – американское. Новый контракт стал возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Беларусь в феврале госсекретаря США Майка Помпео и встречи с нашим Президентом. Это 12-я танкерная поставка от альтернативных поставщиков. Общий объем превысил миллион тонн. И сегодня же «Нафтан» посетила председатель Совета Республики. Наталья Кочанова также возглавляет наблюдательный совет предприятия. Сейчас здесь завершается сразу несколько крупных инвестпроектов. Это и комплексное развитие, и создание новых производств, и реконструкция действующих площадок. Модернизация завода выходит на финишную прямую. В результате глубина переработки нефти увеличится до 90%.

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