|
Путешественники назвали способы уберечь ценные вещи на пляже
Источник материала: ОНТ
Путешественники из разных стран мира посоветовали, как уберечь телефон и деньги во время купания. Советами они поделились на сайте
Туристы посоветовали приобрести водонепроницаемый чехол-мешок для телефона с ремешком на шею или водонепроницаемую поясную сумку. Девушка под ником edcRachel написала, что можно взять с собой немного наличных, карту и ключи. Тогда не нужно будет беспокоиться, что в сумке что-то промокнет.
Другие пользователи порекомендовали лучше оставить гаджеты в номере, чтобы избежать поломок из-за песка и соленой воды. Также путешественники посоветовали спрятать вещи в обуви, засунув их в носки и прикрыв футболкой.
Фото: Pinterest
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Путешественники из разных стран мира посоветовали, как уберечь телефон и деньги во время купания. Советами они поделились на сайте Reddit, отвечая на вопрос одного из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)