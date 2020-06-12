Путешественники назвали способы уберечь ценные вещи на пляже

Источник материала: ОНТ

Путешественники из разных стран мира посоветовали, как уберечь телефон и деньги во время купания. Советами они поделились на сайте Reddit , отвечая на вопрос одного из пользователей, что делать туристу, если некого попросить присмотреть за вещами на пляже.

Туристы посоветовали приобрести водонепроницаемый чехол-мешок для телефона с ремешком на шею или водонепроницаемую поясную сумку. Девушка под ником edcRachel написала, что можно взять с собой немного наличных, карту и ключи. Тогда не нужно будет беспокоиться, что в сумке что-то промокнет.

Другие пользователи порекомендовали лучше оставить гаджеты в номере, чтобы избежать поломок из-за песка и соленой воды. Также путешественники посоветовали спрятать вещи в обуви, засунув их в носки и прикрыв футболкой.

Фото: Pinterest

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