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Путешественники назвали способы уберечь ценные вещи на пляже

12.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Путешественники назвали способы уберечь ценные вещи на пляже

Путешественники из разных стран мира посоветовали, как уберечь телефон и деньги во время купания. Советами они поделились на сайте Reddit, отвечая на вопрос одного из пользователей, что делать туристу, если некого попросить присмотреть за вещами на пляже.

Туристы посоветовали приобрести водонепроницаемый чехол-мешок для телефона с ремешком на шею или водонепроницаемую поясную сумку. Девушка под ником edcRachel написала, что можно взять с собой немного наличных, карту и ключи. Тогда не нужно будет беспокоиться, что в сумке что-то промокнет.

Другие пользователи порекомендовали лучше оставить гаджеты в номере, чтобы избежать поломок из-за песка и соленой воды. Также путешественники посоветовали спрятать вещи в обуви, засунув их в носки и прикрыв футболкой.

Фото: Pinterest

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Путешественники из разных стран мира посоветовали, как уберечь телефон и деньги во время купания. Советами они поделились на сайте Reddit, отвечая на вопрос одного из...
 
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