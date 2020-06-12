Экранизации русской классики, которые не тошно смотреть. Есть и русские, и западные

Источник материала: Tut.by

Прочитав «Анну Каренину» Толстого, мы морщимся при просмотре современной экранизации. И Каренина какая-то не такая, как мы думали, и костюмы подобраны по-дурацки, да и из сюжета выбросили важные моменты… AFISHA.TUT.BY предлагает вам пять экранизаций, где шанс почувствовать подобное сведен к минимуму. По крайней мере, нам все из списка понравилось. Здесь и фильмы, и сериалы — выбирайте по вкусу и освежайте память.

Сериал «Война и мир» (2016)

Кто автор книги-основы: Лев Толстой

Страна: Великобритания

Длительность: одна серия — один час, всего шесть серий

В ролях: Пол Дано, Джеймс Нортон, Лили Джеймс, Эдриен Эдмондсон, Эшлин Лофтус

Не самый частый случай: на Западе получилось снять сериал по русской классике, во время просмотра которого происходящему веришь. Особенно Полу Дано — актеру удалось вжиться в образ Пьера Безухова настолько, что ни в каком другом теле его даже не представляешь. Возможно, Толстой возмутился бы, что немалую часть его философских рассуждений здесь опустили. Но так ли они нужны, если кое-где всю работу на себя возьмут актеры?

Сериал подойдет тем, кто пролистывал сцены войны в книге: баталии здесь не на первом плане. Сцены личной жизни зато — очень даже. Кому-то это может показаться опошлением книги, кому-то — отдушиной. Нам кажется, что получилась годная, незанудная экранизация, которая выглядит стильно и не перевирает книгу. А еще на «Кинопоиске» у сериала рейтинг 7,8 — весьма неплохо.

Сериал «Герой нашего времени» (2006)

Кто автор книги-основы: Михаил Лермонтов

Страна: Россия

Длительность: одна серия — примерно 50 минут, всего восемь серий

В ролях: Игорь Петренко, Эльвира Болгова, Юрий Колокольников, Сергей Никоненко, Авангард Леонтьев

«Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, а по сути — несколько новелл, связанных общим героем и происходящих в разное время. Для постановки задача сложная, но здесь все получилось: ни одна часть из повествования не выброшена. Зато в детали внесены кое-какие коррективы.

Взять хотя бы мятежного фаталиста Печорина, которого из блондина с «породистыми усами» превратили в брюнета. Кому-то это даже понравится: как будто так больше подчеркивается его характер. А если вы учитель русской литературы или школьник-отличник, который с томиком у груди носится с романом, — расслабьтесь. Соедините воспоминания о романе с картинкой на экране — и получится стопроцентное попадание.

Фильм «Лолита» (1962)

Кто автор книги-основы: Владимир Набоков

Страна: Великобритания, США

Длительность: 153 минуты

В ролях: Джеймс Мейсон, Шелли Уинтерс, Сью Лайон, Гари Кокрелл, Джерри Стовин

Если за дело берется Стэнли Кубрик, это в любом случае интересно. Здесь за режиссерскую работу отвечал именно он, поэтому можно ждать как минимум интересного кинопросмотра. «Лолита» — работа достаточно зрелая: фильм снят на половине творческого пути Кубрика.

У картины есть номинация на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, но мы бы списали это на то, что над ним работал в том числе сам Набоков. В свое время фильм называли даже скандальным: уж слишком близким к книге и откровенным он получился. Так что, если ваша цель — прочитать «краткое содержание», смело включайте. Правда, советуем все же и с оригиналом ознакомиться. Не зря же произведение стало культовым.

Фильм «Анна Каренина» (1967)

Кто автор книги-основы: Лев Толстой

Страна: СССР

Длительность: 145 минут

В ролях: Татьяна Самойлова, Николай Гриценко, Василий Лановой, Юрий Яковлев, Борис Голдаев

К счастью всех хейтеров американской версии экранизации, которая вышла в 2012 году и где сыграла Кира Найтли, есть еще другая версия Карениной. Рассказываем для зумеров: в 1967 году образ героини Толстого великолепно передала Татьяна Самойлова. Уверяем вас: если вы читали оригинал, то заметите гармонию.

Если не читали, то вас ждет прекрасный фильм, в котором все нужные оттенки смыслов улавливаются и без книги-основы. Но даже здесь не без греха: некоторые душевные терзания героев опущены — так, как в книге, их глубину прочувствовать не успеваешь. Хотя бесспорно: экранизировать роман режиссеру Зархи удалось все равно лучше всех. Так что выбора не остается.

Сериал «Мастер и Маргарита» (2005)

Кто автор книги-основы: Михаил Булгаков

Страна: Россия

Длительность: одна серия — примерно 50 минут, всего десять серий

В ролях: Анна Ковальчук, Александр Галибин, Олег Басилашвили, Владислав Галкин, Кирилл Лавров

Эта экранизация, снятая Владимиром Бортко, считается лучшей из всех. Остальное может быть вкусовщиной, но что совершенно точно: книга передана практически по абзацам. Не то чтобы мы советуем школьникам заменить роман на сериал, но… Если соскучились по Булгакову, а читать не хочется, то лучшего варианта и не придумаешь: даже диалоги переданы по тексту.

Впрочем, на всякий случай не ожидайте многого. Все-таки «Мастер и Маргарита» роман своеобразный и все воспринимают его по-разному. Лучше дадим маленький квест на время просмотра: обратите внимание на задние планы города. Москву снимали в Санкт-Петербурге. Может быть, вы уже и до этого замечали?

Кстати, о неплохих экранизациях классики мы иногда упоминаем в других текстах. Например, здесь — о «Собачьем сердце» по Булгакову, а здесь — об «Идиоте» по Достоевскому.