Продовольственная безопасность Беларуси: какой урожай ждать в этом году?

Источник материала: ОНТ

О последствиях глобальных. ООН предупреждает: пандемия может привести к продовольственной катастрофе, если не принять срочных мер. Серьезные хлебные и рисовые бунты могут вспыхнуть в самых разных уголках планеты. ООН напомнила о подготовке саммита по продовольствию. Он пройдет в следующем году, основная цель – объединить усилия мирового сообщества в интересах людей и всей планеты. Но, очевидно, чтобы не голодать завтра, думать о нужно уже сегодня. И работать. Повлияла ли пандемия на сельхозпредприятия нашей страны? И какой урожай ждать в этом году?





В эти дни на заготовке кормов в полях – 90% техники сельхозпредприятия «Рапс», что под Минском. Рабочий день – с восьми до восьми семь дней в неделю. И у комбайнеров, и у начальства. Заместитель директора по сельхозпроизводству Андрей Илькевич проверяет влажность сенажа. Главное его не пересушить и не сгноить. На зиму заготовить нужно 17 тысяч тонн! Болеть нельзя.

Корма, зерно, рапс и молоко – те четыре кита, на которые делают ставку в этом хозяйстве.

Примерно через месяц начнётся уборка зерновых. Чтобы отработать её без поломок, нужно всё проверить и, если надо, починить, заменить. Фильтры, барабаны, элеваторы, подшипники.

Для старшего комбайнера Николая Жгуна это будет 19-я по счёту уборочная. Уж сколько раз его снимали телевизионщики, передовик и не вспомнит. Но всё равно волнуется. Что будет с погодой, не закапризничает ли техника в самый неподходящий момент?

Здесь же, рядом, на этом мехдворе находится и зерносушильный комплекс с полностью закрытым циклом на 12 тысяч тонн. Пока в них часть прошлогоднего урожая. На месяца два. А дальше – зерносушилки готовы принимать урожай 2020-го!

Вячеслав Вемашко, первый заместитель директора сельскохозпредприятия «Рапс»: «Урожай будет не хуже прошлогоднего. Мы полную заправку удобрений сделали. Рассчитываем даже получить прибавку к уровню прошлого года. Поэтому, как правило, вала зерна после доработки нам хватает и для общественного поголовья, и рассчитаться с государством – госпоставки, и частично резерв продаем по свободным ценам».

На прибавку рассчитывают не только в этом хозяйстве, но и по всей стране. В условиях пандемии мало обеспечить собственную продовольственную безопасность, это ещё и реальная возможность нарастить экспорт. Так мы и другим странам поможем (кто в этом нуждается), и валюту заработаем!

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: «Никакая пандемия, никакие кризисы, в принципе, не могут отразиться на продовольственной безопасности Беларуси. По простой причине: дело в том, что мы уже давно достигли полного, практически 100-процентного обеспечения основными продтоварами, которые мы производим внутри республики. И сегодня мы завозим только те товары критического импорта, которые по какой-то причине не производим внутри нашей страны».

Например, кофе или цитрусовые. А вот мясом, молоком, сахаром, водой, хлебобулочными изделиями обеспечиваем себя на все 100%.

Так, если в 1995 году мы производили 540 килограммов зерна на каждого жителя страны, то в 2019-м – 778. А вот картофеля выращивать стали меньше. Может, за фигурой начали больше следить? Что касается других овощей, за последние 25 лет урожай капусты, моркови, томатов и лука удвоился. Почти двести килограммов в год на человека. Молока с каждым годом также производим больше. В прошлом году – 785 килограммов на каждого. Это втрое больше, чем выпивают белорусы!

Сегодня экспортируем 60% молока, мяса – 30%. Можем больше. Да, пандемия притормозила поставки. Но уже сегодня всё понемногу оживает. На днях загрузили целый поезд «молочки» в Китай. Экспорт отечественной сельхозпродукции и продуктов питания за четыре месяца этого года увеличился на 5,6% и составил почти два миллиарда долларов. Товары с надписью «Зроблена ў Беларусі» сегодня поставляем в 104 страны. Но и это не предел, уверены в Минсельхозпроде.

Расположенное практически в Гомеле, «Брилёво» в первую очередь специализируется на выращивании овощей в открытом грунте: капуста, морковь, свёкла, лук, огурцы, томаты, спаржевая фасоль, зелёный горошек. В год выращивают больше 11 тысяч тонн продукции! Так называемые излишки овощей тоже экспортируют. Хотя, на самом деле, лишних продуктов, конечно, не бывает. И в этот период пандемии это стало особенно ясно. Просто продавать нужно уметь.

Дмитрий Барсуков, бригадир сельхозпредприятия «Брилёво»: «Мы работаем в первую очередь на область, на наш областной центр и прилегающие территории, а излишки, как всегда, отправляем на ближайшие – Россию и остальные районы. Стабильность "Брилёво" гарантирует: никакого голода и урожайность наших овощей».

Это голландский сорт сладкого перца «Геркулес». Долго экспериментировали, сравнивали, пробовали. А когда он показал отличную урожайность (30 тонн с гектара), отдали под него целых два гектара земли. На таких площадях в этом хозяйстве перец еще не выращивали. Главное теперь – правильный уход. Несмотря на жару, прополка обязательна.

Под капусту и вовсе 8 гектаров! Вроде только недавно посадили, а уже урожай собирать. Это ранний сорт, тоже засухоустойчивый. На следующей неделе эти кочаны уже будут на прилавках магазинов.

Рассаду готовили на своём же тепличном комбинате. Это обеспечит стопроцентную приживаемость растений. В «Брилёво» говорят: чтобы всех накормить, готовы трудиться круглые сутки!

Вообще же в этом году задача стоит увеличить объёмы производства сельхозпродукции на 4,5%. Что ж, горячая пора в разгаре. Во всех смыслах.

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