Источник материала: Новости Волковыска

Потенциальный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико в онлайн интервью порталу TUT.by заявил, что он против люстрации, но считает, что те, кто сейчас нарушает закон, должен понести заслуженное наказание.

"Те, кто сейчас будет нарушать закон, и 9 августа, если народ изберет другую власть, в основе которой будет лежать исполнение закона, то... тем, кто нарушал, предъявят обвинение", – говорит политик.

Бабарико подчеркивает, что наказывать нужно не всех без разбора, а лишь тех, кто совершит конкретное уголовное преступление. Он пояснил, что фабрикация уголовных дел является уголовно наказуемым преступлением.

"Никаких люстраций, никакой мести! – продолжает Бабарико. – Но уголовное преступление – это преступление, которое должно быть наказано... Например, фабрикация [уголовных] дел – это преступление. А преступники должны быть наказаны".

Виктор Бабарико говорит, что у него и его семьи нет "грехов", из-за которых могли бы возникнуть проблемы с законом.

"Вся проблема, и это будет самый большой цинизм, [грехи] могут не найти, а придумать", – говорит политик.

Но он считает, что два месяца, оставшихся до президентских выборов, – это мало, чтобы даже сфабриковать дело и отправить его в суд. Поэтому он с оптимизмом смотрит в будущее.

Интервью с Виктором Бабарико