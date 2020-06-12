Лукашенко призвал активнее строить арендное жилье для бюджетников

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Мне б в молодости такую квартиру, как в этом общежитии, и жить можно было, и двоих детей вырастить на такой жилплощади», – так президент Беларуси Александр Лукашенко оценивает проект о строительстве арендных домов. Квартиры в них можно будет снимать гораздо дешевле, чем на рынке. Кому и на каких условиях будут предоставлять квадратные метры, рассказывает корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.

Рабочий день спасателя Александра Курочкина порой напоминают остросюжетное кино: опасные пожары и взрывы химикатов. До недавнего времени дома молодой человек тоже не мог отдохнуть, потому что жилье приходилось снимать у хозяина и на всем экономить.

«Мы с невестой живем в однокомнатной квартире. Стоимость где-то

200 долларов и выше. Это существенно сказывается на нашем бюджете, это чувствительно для кошелька», – рассказал он.

Совсем скоро Александр въедет пусть не в свою – в государственную квартиру. Аренда такого жилья гораздо дешевле: примерно 25-30 долларов в месяц. Таких домов нужно строить больше, настаивает президент Александр Лукашенко.

«Я посмотрел, если б мне в молодости такую квартиру, как в этом общежитии, и жить можно было, и двоих детей вырастить на такой жилплощади. То есть недорогие, не затратные такие проекты, которые мы можем реализовать. И не окупаемые они будут, но и все-таки за арендное жилье люди платят немало. Поэтому я бы не сказал, что это страшно такой убыточной проект. Надо нам шире разворачивать строительство арендного жилья, и желательно, чтобы оно было в приоритете для небогатых наших врачей, учителей и работников культуры», – подчеркнул глава государства.

Теперь, если врач, учитель или социальный работник приедет в тот регион, где кадров не хватает и заключит трудовой договор на пять лет, он получит первоочередное право аренды государственной квартиры. Раньше своей очереди еще нужно было дождаться. А теперь и платить за съем такого жилья можно будет минимальную сумму. В правительстве для таких специалистов предложили ввести понижающие коэффициенты.

«Это прежде всего касается наших регионов, но и Минске у нас немало проблем по этим специалистам. Но очень важно, чтоб мы обратили внимание на регионы, тогда и люди не будут за границу уезжать заработать несчастных 900 или тысячу евро и радоваться, а потом там потратить их на обычные нужды», – отметил Лукашенко.

Сейчас получить арендное жилье в Беларуси хотели бы около пяти тысяч специалистов-бюджетников. Примерно половина из них медики. На стоимость арендного жилья влияет его качество и то, в каком регионе оно находится.