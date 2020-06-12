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Более 35 поврежденных машин: в Гомеле задержаны автоворы

12.06.2020 09:36 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По данным милиции, в течение нескольких месяцев четверо подозреваемых гастролировали по области и вскрывали припаркованные машины. В основном похищали из незапертых багажников строительные электроинструменты, насосы, аккумуляторы, магнитолы и многое другое. Иногда демонтировали колеса. Вещи продавали через интернет. В отношении квартета возбуждены уголовные дела. 
 
 
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По данным милиции, в течение нескольких месяцев четверо подозреваемых гастролировали по области и вскрывали припаркованные машины. В основном похищали из...
 
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