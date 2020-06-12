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Более 35 поврежденных машин: в Гомеле задержаны автоворы
Источник материала: БTПо данным милиции, в течение нескольких месяцев четверо подозреваемых гастролировали по области и вскрывали припаркованные машины. В основном похищали из незапертых багажников строительные электроинструменты, насосы, аккумуляторы, магнитолы и многое другое. Иногда демонтировали колеса. Вещи продавали через интернет. В отношении квартета возбуждены уголовные дела.
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По данным милиции, в течение нескольких месяцев четверо подозреваемых гастролировали по области и вскрывали припаркованные машины. В основном похищали из...
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