Если не хотите состариться раньше времени. Рассказываем, как правильно выбрать солнцезащитное средство

Источник материала: Tut.by

Лето нас не щадит, и от солнца, которое сейчас работает на полную мощность с самого утра, по мнению врачей и косметологов, нужно защищаться. О том, актуальны ли средства с SPF в наших широтах, как их правильно использовать и что выбрать, рассказывает постоянный бьюти-эксперт LADY.

Анастасия Величко Косметолог-эстетист

Зачем вообще нужна защита от солнца?

Затем, что солнце может стать причиной проблем с кожей: от относительно безобидных (например легкого покраснения) до весьма значительных (серьезных ожогов и даже онкологии). Однако солнцезащитные средства (разумеется, при правильном их использовании) могут снизить риски.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Но Беларусь не Египет!

Нередко в бой с SPF вступает такой аргумент: в Беларуси нет активного солнца и защищаться от него незачем. Мы же не в Египте, в конце концов!

Однако если смотреть не на карту, а на индекс ультрафиолета, от Египта мы не так уж и далеки.

Что такое УФ-индекс? Это число (от 0 до 11), которое демонстрирует уровень солнечного излучения в той или иной точке мира. Чем оно выше, тем опаснее находиться на открытом солнце.

На этой неделе индекс ультрафиолета в столице Беларуси в среднем равен 6 — примерно как в курортной части Италии. В Каире, столице Египта, и в греческих Афинах — 8. Так что солнце у нас все-таки есть, оно вполне себе активно, и защищаться от него нужно — если, конечно, вы выходите из дома.

















К слову, по мнению Всемирной организации здравоохранения, солнцезащитные средства необходимо использовать даже тогда, когда УФ-индекс равен 3 (то есть в два раза ниже, чем сейчас). А если он перешагнул отметку в 7 пунктов (что, между прочим, в нашей стране тоже не редкость), лучше и вовсе остаться дома и не выходить оттуда без надобности.

Я ношу маску. Она защищает?

Трехслойные маски, которые стали верными спутницами текущей пандемии, могут защитить кожу от солнца. Точно так же, как и одежда с длинными рукавами, они выполняют роль механической защиты. Однако это вовсе не значит, что солнечные лучи вообще не проникают сквозь маску. Кроме того, маска закрывает не все лицо.



Фото: instagram.com

Хорошо, убедили, мне нужен крем с SPF. Как его выбрать?

В первую очередь обратите внимание на уровень защиты. На упаковках санскринов можно встретить две аббревиатуры: SPF (с числовым значением) и PA (выражается в плюсах).

От UVB-лучей, которые могут стать причиной ожогов и покраснений, защищает SPF. Самый низкий фактор защиты — SPF6 (все, что меньше, на коробке не указывается), самый высокий — SPF50. А вот обозначения вроде SPF100 — в большей степени маркетинговый прием: исследования показали , что в подобных средствах заявленной защиты нет. Поэтому FDA — Управление по контролю за продуктами и лекарствами в США — установило максимум в 50 пунктов.



Фото: Atikh Bana, unspalsh.com

Что показывает это число — 10, 30, 50? Нет, не время, которое можно провести на солнце без опасений. Уровень SPF говорит о том, какой процент UVB-лучей отразит или поглотит крем. Например, SPF30 нивелирует 97% ультрафиолета, а SPF50 — 98%.

А что насчет PA? Так производители обозначают защиту от UVA-лучей — тех, что могут стать причиной преждевременного старения кожи и онкологических заболеваний. Максимальное значение — PA++++, минимальное — PA+. К слову, PA не всегда обозначен на упаковке: европейские производители предпочитают писать UVA+UVB без указания степени защиты.

Идеальный вариант для обладателей светлой кожи в летний сезон — крем, сочетающий в себе SPF50 (если УФ-индекс — 7 и выше) или SPF30 (УФ-индекс — от 2 до 6) и защиту PA.

Говорят, SPF бывает разным. Это правда?

Действительно, в кремах с SPF могут содержаться разные типы фильтров. Это могут быть химические фильтры, физические или же их сочетание.

Физические фильтры отражают солнечные лучи и перестают работать через 1,5−2 часа после нанесения. Кремы с физическими фильтрами, как правило, плотные по текстуре.

Химические фильтры поглощают излучение. Они очень комфортны в использовании (средства с такими фильтрами имеют невесомую текстуру), однако спустя 1,5−2 часа на солнце трансформируются в свободные радикалы — бьюти-бомбу с часовым механизмом, которая повреждает кожу даже сильнее, чем ультрафиолет.

С точки зрения защиты и те, и другие фильтры одинаково надежны. Поэтому выбирать стоит исходя из вашего распорядка дня: если «обновить» крем точно не получится, лучше выбрать тот, что содержит физические фильтры — диоксид титана или оксид цинка. Также предпочесть физические фильтры стоит, если кожа у вас чувствительная или склонная к аллергии: в отличие от химических фильтров, они остаются на поверхности, а не проникают в кожу. Это снижает риск негативных реакций.

Как правильно использовать крем с SPF?

Если в вашем средстве содержатся химические фильтры, наносить его нужно не позже чем за полчаса до выхода на солнце. Крем с физическим фильтром можно наносить прямо перед выходом (или на пляже) — работать он начинает сразу.

И не забывайте: обновлять защиту нужно каждые полтора-два часа фактического пребывания на солнце. В конце дня обязательно умыться с использованием очищающего средства — чтобы удалить остатки фильтров.

Использовать защитные кремы в качестве ночного ухода нельзя.

А что насчет конкретных примеров?

Конечно же, мы не могли оставить вас без конкретных примеров. В нашей подборке два типа средств: бюджетные (до 35 рублей) и не очень (до 100 рублей). Любой из продуктов можно купить в Беларуси — онлайн, с доставкой на дом.

Frudia Ultra UV Shield Sun Essence SPF50+/PA++++





Бюджетный корейский санскрин с максимально высоким фактором защиты, приятной текстурой и бонусом в виде увлажнения, благодаря чему средство подойдет для любого типа кожи. Содержит и химические, и физические фильтры.

Также у марки есть версия для жирной кожи и тонированный санблок для всех типов кожи.

Biore UV Aqua Rich Watery Essence SPF50+/PA++++





Более дорогой вариант максимальной защиты есть у японской марки Biore. Текстура у эссенции еще более комфортная, чем у бюджетного собрата, — кремово-гелевая, впитывается за считаные секунды. Причина тому — исключительно химические фильтры в составе.

Крем отлично увлажняет и подойдет всем — в том числе обладательницам проблемной кожи.

Laboratorios BABE Facial oil-free sunscreen SPF50





Санскрин от испанского аптечного бренда хорош всем: и невысокой стоимостью, и степенью защиты (производитель обещает UVA+UVB), и комфортной безмасляной текстурой. Предназначен он для обладательниц комбинированной и жирной кожи. Содержит химические фильтры.

Bioderma Photoderm MAX Aquafluid SPF50+





Менее бюджетный, но не менее качественный санблок от французской марки Bioderma. Средство на основе химических фильтров, поэтому имеет легкую текстуру и подойдет для любого типа кожи.

VICHY Ideal Soleil invisible hydrating mist SPF50





Еще один представитель из категории «подороже» наверняка понравится тем, кто предпочитает делать все на бегу: формат спрея позволяет обновить защиту где и когда угодно. Если ситуация отчаянная, наносить мист можно даже поверх макияжа. Средство содержит химические фильтры.

ISDIN Foto Ultra Age repair SPF50





Солнцезащитный флюид от ISDIN обладает достаточно легкой текстурой и обеспечивает защиту как от UVB, так и от UVA-лучей. В составе — комбинация химических и физических фильтров.

BioWorld Крем-экран для лица и декольте Luxury therapy SPF30





Если индекс ультрафиолета в вашем городе — меньше 7, можно остановиться на защите SPF30. Такая, к примеру, есть у белорусского бренда BioWorld: легкий крем на основе химических фильтров порадует и быстрым впитыванием, и ценой. Средство непривередливо к типу кожи.

Librederm Bronzeada Солнцезащитный крем для лица и декольте SPF30





Еще одна бюджетная находка с тем же уровнем защиты — крем от Librederm. Средство сочетает в себе и физические, и химические фильтры, а также защищает от двух типов лучей — UVA и UVB. По мнению производителя, крем подойдет даже обладателям чувствительной кожи, но мы рисковать не рекомендуем. Кроме того, мимо пройти придется и тем, у кого кожа жирная, проблемная: такая плотная текстура им вряд ли понравится.

Rilastil Sun System Comfort fluid SPF30





У недавно приехавшей в Беларусь марки Rilastil отличная и недорогая солнцезащитная линейка. Там можно найти средства как с высокой степенью защиты, так и со средней — как, например, этот флюид. Средство обладает легкой, быстро впитывающейся текстурой и сочетает в себе два типа фильтров.

Lancaster Sun Perfect Infinite glow Highlighting primer SPF30





Марка Lancaster знает о защите от солнца все: уже много лет она специализируется на санскринах, автозагарах и постинсоляционных средствах. В линейке бренда есть масса крутых вариантов, но наш любимчик — сияющая база на двух типах фильтров с витамином С в составе. Идеальный вариант под макияж, пусть и не самый бюджетный. Средство подойдет для всех типов кожи.