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Если не хотите состариться раньше времени. Рассказываем, как правильно выбрать солнцезащитное средство
Источник материала: Tut.by
Лето нас не щадит, и от солнца, которое сейчас работает на полную мощность с самого утра, по мнению врачей и косметологов, нужно защищаться. О том, актуальны ли средства с SPF в наших широтах, как их правильно использовать и что выбрать, рассказывает постоянный бьюти-эксперт LADY.
Зачем вообще нужна защита от солнца?
Затем, что солнце может стать причиной проблем с кожей: от относительно безобидных (например легкого покраснения) до весьма значительных (серьезных ожогов и даже онкологии). Однако солнцезащитные средства (разумеется, при правильном их использовании) могут снизить риски.
Но Беларусь не Египет!
Нередко в бой с SPF вступает такой аргумент: в Беларуси нет активного солнца и защищаться от него незачем. Мы же не в Египте, в конце концов!
Однако если смотреть не на карту, а на индекс ультрафиолета, от Египта мы не так уж и далеки.
Что такое УФ-индекс? Это число (от 0 до 11), которое демонстрирует уровень солнечного излучения в той или иной точке мира. Чем оно выше, тем опаснее находиться на открытом солнце.
На этой неделе индекс ультрафиолета в столице Беларуси в среднем равен 6 — примерно как в курортной части Италии. В Каире, столице Египта, и в греческих Афинах — 8. Так что солнце у нас все-таки есть, оно вполне себе активно, и защищаться от него нужно — если, конечно, вы выходите из дома.
Я ношу маску. Она защищает?
Трехслойные маски, которые стали верными спутницами текущей пандемии, могут защитить кожу от солнца. Точно так же, как и одежда с длинными рукавами, они выполняют роль механической защиты. Однако это вовсе не значит, что солнечные лучи вообще не проникают сквозь маску. Кроме того, маска закрывает не все лицо.
Хорошо, убедили, мне нужен крем с SPF. Как его выбрать?
В первую очередь обратите внимание на уровень защиты. На упаковках санскринов можно встретить две аббревиатуры: SPF (с числовым значением) и PA (выражается в плюсах).
От UVB-лучей, которые могут стать причиной ожогов и покраснений, защищает SPF. Самый низкий фактор защиты — SPF6 (все, что меньше, на коробке не указывается), самый высокий — SPF50. А вот обозначения вроде SPF100 — в большей степени маркетинговый прием: исследования
Что показывает это число — 10, 30, 50? Нет, не время, которое можно провести на солнце без опасений. Уровень SPF говорит о том, какой процент UVB-лучей отразит или поглотит крем. Например, SPF30 нивелирует 97% ультрафиолета, а SPF50 — 98%.
А что насчет PA? Так производители обозначают защиту от UVA-лучей — тех, что могут стать причиной преждевременного старения кожи и онкологических заболеваний. Максимальное значение — PA++++, минимальное — PA+. К слову, PA не всегда обозначен на упаковке: европейские производители предпочитают писать UVA+UVB без указания степени защиты.
Идеальный вариант для обладателей светлой кожи в летний сезон — крем, сочетающий в себе SPF50 (если УФ-индекс — 7 и выше) или SPF30 (УФ-индекс — от 2 до 6) и защиту PA.
Говорят, SPF бывает разным. Это правда?
Действительно, в кремах с SPF могут содержаться разные типы фильтров. Это могут быть химические фильтры, физические или же их сочетание.
Физические фильтры отражают солнечные лучи и перестают работать через 1,5−2 часа после нанесения. Кремы с физическими фильтрами, как правило, плотные по текстуре.
Химические фильтры поглощают излучение. Они очень комфортны в использовании (средства с такими фильтрами имеют невесомую текстуру), однако спустя 1,5−2 часа на солнце трансформируются в свободные радикалы — бьюти-бомбу с часовым механизмом, которая повреждает кожу даже сильнее, чем ультрафиолет.
С точки зрения защиты и те, и другие фильтры одинаково надежны. Поэтому выбирать стоит исходя из вашего распорядка дня: если «обновить» крем точно не получится, лучше выбрать тот, что содержит физические фильтры — диоксид титана или оксид цинка. Также предпочесть физические фильтры стоит, если кожа у вас чувствительная или склонная к аллергии: в отличие от химических фильтров, они остаются на поверхности, а не проникают в кожу. Это снижает риск негативных реакций.
Как правильно использовать крем с SPF?
Если в вашем средстве содержатся химические фильтры, наносить его нужно не позже чем за полчаса до выхода на солнце. Крем с физическим фильтром можно наносить прямо перед выходом (или на пляже) — работать он начинает сразу.
И не забывайте: обновлять защиту нужно каждые полтора-два часа фактического пребывания на солнце. В конце дня обязательно умыться с использованием очищающего средства — чтобы удалить остатки фильтров.
Использовать защитные кремы в качестве ночного ухода нельзя.
А что насчет конкретных примеров?
Конечно же, мы не могли оставить вас без конкретных примеров. В нашей подборке два типа средств: бюджетные (до 35 рублей) и не очень (до 100 рублей). Любой из продуктов можно купить в Беларуси — онлайн, с доставкой на дом.
Frudia Ultra UV Shield Sun Essence SPF50+/PA++++
Бюджетный корейский санскрин с максимально высоким фактором защиты, приятной текстурой и бонусом в виде увлажнения, благодаря чему средство подойдет для любого типа кожи. Содержит и химические, и физические фильтры.
Также у марки есть версия для жирной кожи и тонированный санблок для всех типов кожи.
Biore UV Aqua Rich Watery Essence SPF50+/PA++++
Более дорогой вариант максимальной защиты есть у японской марки Biore. Текстура у эссенции еще более комфортная, чем у бюджетного собрата, — кремово-гелевая, впитывается за считаные секунды. Причина тому — исключительно химические фильтры в составе.
Крем отлично увлажняет и подойдет всем — в том числе обладательницам проблемной кожи.
Laboratorios BABE Facial oil-free sunscreen SPF50
Санскрин от испанского аптечного бренда хорош всем: и невысокой стоимостью, и степенью защиты (производитель обещает UVA+UVB), и комфортной безмасляной текстурой. Предназначен он для обладательниц комбинированной и жирной кожи. Содержит химические фильтры.
Bioderma Photoderm MAX Aquafluid SPF50+
Менее бюджетный, но не менее качественный санблок от французской марки Bioderma. Средство на основе химических фильтров, поэтому имеет легкую текстуру и подойдет для любого типа кожи.
VICHY Ideal Soleil invisible hydrating mist SPF50
Еще один представитель из категории «подороже» наверняка понравится тем, кто предпочитает делать все на бегу: формат спрея позволяет обновить защиту где и когда угодно. Если ситуация отчаянная, наносить мист можно даже поверх макияжа. Средство содержит химические фильтры.
ISDIN Foto Ultra Age repair SPF50
Солнцезащитный флюид от ISDIN обладает достаточно легкой текстурой и обеспечивает защиту как от UVB, так и от UVA-лучей. В составе — комбинация химических и физических фильтров.
BioWorld Крем-экран для лица и декольте Luxury therapy SPF30
Если индекс ультрафиолета в вашем городе — меньше 7, можно остановиться на защите SPF30. Такая, к примеру, есть у белорусского бренда BioWorld: легкий крем на основе химических фильтров порадует и быстрым впитыванием, и ценой. Средство непривередливо к типу кожи.
Librederm Bronzeada Солнцезащитный крем для лица и декольте SPF30
Еще одна бюджетная находка с тем же уровнем защиты — крем от Librederm. Средство сочетает в себе и физические, и химические фильтры, а также защищает от двух типов лучей — UVA и UVB. По мнению производителя, крем подойдет даже обладателям чувствительной кожи, но мы рисковать не рекомендуем. Кроме того, мимо пройти придется и тем, у кого кожа жирная, проблемная: такая плотная текстура им вряд ли понравится.
Rilastil Sun System Comfort fluid SPF30
У недавно приехавшей в Беларусь марки Rilastil отличная и недорогая солнцезащитная линейка. Там можно найти средства как с высокой степенью защиты, так и со средней — как, например, этот флюид. Средство обладает легкой, быстро впитывающейся текстурой и сочетает в себе два типа фильтров.
Lancaster Sun Perfect Infinite glow Highlighting primer SPF30
Марка Lancaster знает о защите от солнца все: уже много лет она специализируется на санскринах, автозагарах и постинсоляционных средствах. В линейке бренда есть масса крутых вариантов, но наш любимчик — сияющая база на двух типах фильтров с витамином С в составе. Идеальный вариант под макияж, пусть и не самый бюджетный. Средство подойдет для всех типов кожи.
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Если не хотите состариться раньше времени. Рассказываем, как правильно выбрать солнцезащитное средство
Лето нас не щадит, и от солнца, которое сейчас работает на полную мощность с самого утра, по мнению врачей и косметологов, нужно защищаться. О том, актуальны ли...
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