ДТП в Минском районе: три человека погибли, возбуждено уголовное дело

Источник материала: ОНТ

11 июня около 20:00 на 28-м километре дороги Р58 Минск-Мядель произошла авария с участием автомобилей «Мерседес» и «Тойота». В результате ДТП погибли три человека, находившиеся в Toyota. Об этом информирует Следственный комитет Беларуси.





Следователи провели осмотр места аварии, зафиксирована следовая картина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело.





Фото: Следственный комитет Беларуси

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