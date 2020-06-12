|
ДТП в Минском районе: три человека погибли, возбуждено уголовное дело
Источник материала: ОНТ
11 июня около 20:00 на 28-м километре дороги Р58 Минск-Мядель произошла авария с участием автомобилей «Мерседес» и «Тойота». В результате ДТП погибли три человека, находившиеся в Toyota. Об этом
Возбуждено уголовное дело.
Фото: Следственный комитет Беларуси
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 июня около 20:00 на 28-м километре дороги Р58 Минск-Мядель произошла авария с участием автомобилей «Мерседес» и «Тойота». В результате ДТП погибли три человека,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)