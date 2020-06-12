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ДТП в Минском районе: три человека погибли, возбуждено уголовное дело

12.06.2020 08:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП в Минском районе: три человека погибли, возбуждено уголовное дело

11 июня около 20:00 на 28-м километре дороги Р58 Минск-Мядель произошла авария с участием автомобилей «Мерседес» и «Тойота». В результате ДТП погибли три человека, находившиеся в Toyota. Об этом информирует Следственный комитет Беларуси.



Следователи провели осмотр места аварии, зафиксирована следовая картина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело.


Фото: Следственный комитет Беларуси

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Теги: Минск
 
 
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11 июня около 20:00 на 28-м километре дороги Р58 Минск-Мядель произошла авария с участием автомобилей «Мерседес» и «Тойота». В результате ДТП погибли три человека,...
 
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