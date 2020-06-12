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Работа за границей. Что необходимо знать каждому. Советы специалиста

12.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В последнее время участились обращения граждан Беларуси, самостоятельно выезжающих на работу за границу, с просьбой выяснить законность деятельности организации, оказывающей им услуги по трудоустройству, а также разобраться в ситуации нарушения заранее оговоренных с посредником (или иностранным нанимателем) условий труда. Нарушения касаются порядка и сроков выплаты нанимателями заработной платы, введения в заблуждение о характере работы, условиях проживания, питания и другого.

Работа за границей. Что необходимо знать каждому. Советы специалиста

Каждый такой случай требует детального разбирательства. Органы внутренних дел проводят проверку на предмет возможности привлечения к ответственности виновных лиц, однако следует понимать, что нарушения легче предотвратить, чем восстановить законность нарушенных прав и интересов.

Разъяснения читателям «НН» дает начальник ОГиМ Несвижского РОВД Андрей  ГЛИНСКИЙ.

 

Схемы трудоустройства

Наиболее распространенными схемами на сегодняшний день являются: размещение объявлений о наборе работников для работы за границей и последующий  их организационный выезд автобусами/микроавтобусами (без заключения каких-либо договоров), заключение дополнительного или нового договора на территории иностранного государства, ухудшающего условия труда, когда ранее был заключен трудовой договор, направление трудящегося мигранта к «третьему лицу» — на другой объект.

Большинство граждан, которые находят работу за границей через знакомых, друзей, родственников, интернет или иными способами, не проверив информацию, не имеют легального статуса в стране, т.е. не имеют разрешения на проживание и/или разрешения на работу. Этот факт предполагает, что данные лица проживают и/или работают за рубежом, как правило, незаконно. Поэтому при нарушениях их прав они становятся абсолютно беззащитны и подвергаются трудовой эксплуатации.

 

Содействие лицензиатов

Одним из безопасных способов выезда на работу за границу является выезд при содействии лицензиатов, т.е. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Республики Беларусь.

Однако следует помнить, что в этом случае перезаключать за границей трудовой договор с иностранными нанимателями запрещено.

Список лицензиатов размещен на сайте МВД Республики Беларусь WWW.MVD.GOV.BY (Гражданство и миграция — Трудовая миграция).  

 

Что необходимо знать

При заключении трудового договора (контракта) внимательно изучите и оговорите условия контракта, касающиеся характера и места оплачиваемой работы, срока действия контракта, страны трудоустройства, условий проживания, питания, других социальных гарантий, оснований для расторжения контракта и другого.

Вы обязательно должны иметь рабочую визу государства трудоустройства (в случае работы в государстве с визовым режимом для Беларуси), выданную его дипломатическим представительством или консульским учреждением (туристическая виза не дает права работать).

Необходимо иметь с собой копии всех документов на случай потери оригиналов, страховку от несчастных случаев и болезни, определенную сумму денежных средств.

 

Возьмите

на заметку

Выезжающим самостоятельно Департамент по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь настоятельно рекомендует: до выезда из Республики Беларусь уведомить подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту жительства или месту пребывания о выезде за пределы Республики Беларусь для трудоустройства. В случае заключения трудового договора в Республике Беларусь до выезда в государство трудоустройства предоставьте копию трудового договора, заключенного с иностранным нанимателем, в подразделение по гражданству и миграции.

Следует сообщить в подразделение по гражданству и миграции и о сроке выезда, иностранном нанимателе, условиях труда и проживания, включая порядок оплаты труда и социального обеспечения.

Вы имеете право бесплатно получить информацию в подразделении по гражданству и миграции — о положениях законодательства Республики Беларусь о внешней трудовой миграции, о порядке выезда из Республики Беларусь; в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь  (www.mfa.gov.by,  тел. +375-17-22-26-61) — о местонахождении и номерах телефонов дипломатических представительств или консульских учреждений Республики Беларусь в государстве трудоустройства (при их наличии), о международных организациях, осуществляющих защиту прав, свобод и законных интересов трудящихся-эмигрантов; в дипломатических представительствах государства трудоустройства уточнить условия въезда и требования при трудоустройстве. Поставьте в известность своих близких о вашем отъезде.

Трудовой договор должен содержать информацию о сроке его действия, характере и месте работы, условиях труда и его оплате, в том числе за работу в ночное, сверхурочное время, выходные и праздничные дни; о размере премий, надбавок и удержаниях с заработной платы; о правах, обязанностях, ответственности сторон, порядке и условиях расторжения или продления трудового договора; об организации переезда, питания, проживания, медицинского обслуживания трудящегося-эмигранта; о порядке возмещения вреда, причиненного здоровью трудящегося-эмигранта в процессе его трудовой деятельности и о других социальных гарантиях.

Во время пребывания за границей станьте на временный консульский учет в консульстве Республики Беларусь; ни под каким предлогом никому не отдавайте свой паспорт; если условия вашего пребывания отличаются от тех, которые были указаны в договоре, свяжитесь с организацией, направившей вас на работу. Потребуйте немедленного улучшения условий. Если ситуация не меняется, вы имеете право отказаться от работы по договору; не ставьте себя в зависимое положение, принимая подарки или одалживая деньги; периодически поддерживайте связь со своими родственниками и друзьями, незамедлительно информируйте их о любых изменениях условий вашего пребывания; в случае кражи документов или при возникновении каких-либо проб-лем обращайтесь в посольство или консульство Республики Беларусь, или полицию той страны, где вы  находитесь.

Телефон «горячей линии» по безопасному выезду за границу Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь: +375-17-218-52-64 (с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00).

Адрес электронной почты Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь для обращений: dcm@mia.by.

«НН».


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В последнее время участились обращения граждан Беларуси, самостоятельно выезжающих на работу за границу, с просьбой выяснить законность деятельности...
 
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